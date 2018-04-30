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KTHY binası sahipsiz kaldı

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KTHY binası sahipsiz kaldı
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Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) Lefkoşa’daki genel müdürlük binasının satılması için Merkezi İhale Komisyonu’nca bugün yapılan açık artırmaya başvuru olmadı.

Saat 13.00’te başlayacağı açıklanan açık artırma öncesinde, katılmak isteyenlerden başvuru beklenen10.00-12.00 saatleri arasında hiçbir başvuru gelmedi.

Bunun üzerine, açık artırma sonuçsuz kaldı ve kapatıldı.

Binanın satışı için önümüzdeki günlerde yeniden açık artırmaya gidilecek.

Bu gelişmenin ardından TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KTHY binalarının devlette kalması yönünde bir kararlılıkları bulunduğunu ve bu konuda Bakanlar Kurulu’ndan yetki aldığını söyledi.

Denktaş, “Başvuruları bekleyip görmek gerekirdi. Şimdiki süreçte bizim de girişimlerimiz olacak. Gereği her neyse, kararı üreteceğiz" dedi.

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