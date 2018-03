KTEZO ve POVEK surlar içinde ortak festival düzenleyecek

K. T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası güneydeki partneri POVEK ile gerçekleştirdikleri toplantıda, Kıbrıs’ta çözüm ve ülkenin birleşmesi amacıyla Lefkoşa Surlariçi’nin iki yanını kapsayacak şekilde...

K. T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası güneydeki partneri POVEK ile gerçekleştirdikleri toplantıda, Kıbrıs’ta çözüm ve ülkenin birleşmesi amacıyla Lefkoşa Surlariçi’nin iki yanını kapsayacak şekilde Kıbrıs Türk ve Rum Belediyeleri himayelerinde ortak bir festival gerçekleştirilmesine karar verildi.

Girne Boğazı’nda yönetim kurulları düzeyinde gerçekleştirilen yemekli toplantıda her iki örgüt de ortak anlayış ve şeffaflık temelinde birtakım kararlar aldı. İki örgütün aldığı kararlar şu şekildedir:

1. POVEK ve KTEZO her zaman, her iki örgütün üyelerinin ortak yararını temel alacaklardır. Aynı zamanda işbirliğinin tüm şekilleri her iki tarafın da kurumlarına ve özelliklerine saygılı olacak, Avrupa Birliği akitlerine ve Yeşil Hat Tüzüğü düzenlemelerine uygun olacaktır.

2. POVEK ve KTEZO işbirliğinin geliştirilmesi ve düşünülen uygulamaların gerçekleştirilmesi için ortak komite oluşturacaklardır.

3. Her iki örgütün amacı ve eylemleri, küçük orta boy işletmelerin arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olacaktır.

Bu bağlamda, POVEK ve KTEZO aşağıdaki konularda anlaşmışlardır:

a. POVEK ve KTEZO her iki tarafın belediye başkanlarının himayelerinde Lefkoşa surlar içinin iki yanını kapsayacak şekilde ortak bir festival düzenleyecektir.

b. İşbirliği gelecekte olabilecek bir çözüm, ülkemizin birleşmesi ve Avrupa Birliği ortak programları çerçevesinde olacaktır.

c. Yasalar, düzenlemeler, kurumsallaşma, ticaret, teknik meslekler, ulaştırma ve hizmetler konularında mevcut uygulamalar, mevzuatlar ve standartları ile ilgili bilgi paylaşımı ve işbirliği yapılması cesaretlendirilecektir.

d. Profesyonel mesleki birliklerimiz (berberler, kuaförler, kaportacılar, makinistler v.b) arasında mesleki işbirliği başlatılacaktır.

e. Rumca ve Türkçe dil eğitimi, teknik eğitimler ve teknik terimler konularında ortak seminerler düzenlenecektir.