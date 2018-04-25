KTAMS'tan Maliye Bakanlığı’na, “yasaya uygun hareket edin” çağrısı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, ek mesai ödemeleri konusunda Maliye Bakanlığı’na, “yasaya uygun hareket edin” çağrısı yaptı.

Yazılı bir açıklama yapan Bengihan, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için günlük çalışma saatleri dışında çalışmayı gerektiren nitelikteki görevleri yerine getiren kamu görevlilerine 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nda belirtilen kurallar çerçevesinde ek mesai ödeneği verildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

“Yasanın ek mesai ödeneği hakkını düzenleyen 27. maddesinin 4. fıkrasının ‘Ek çalışma ödeneği, ücret dışında herhangi bir yolla karşılanamaz ve en geç bir ay içinde ödenir’ demesine rağmen Maliye Bakanlığı Aralık 2017’den beridir hiçbir ek mesai ödemesi yapmamıştır.

Bakanlık yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde teknik bir sıkıntı nedeniyle ödemelerin yapılmadığı tarafımıza söylenmiştir.

Sendikamız, konuyla ilgili hiçbir resmi açıklama yapılmamasını yasa tanımazlık ve ciddiyetsizlik olarak değerlendirirken, Maliye Bakanlığı’nı yasalara uygun hareket etmeye davet eder.”