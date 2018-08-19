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“Krizin kralı bankalar”

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Ekonomist Mehmet Saydam: “Ev sahibi Stg kira gelirini 5.2’den TL olarak tahsil edecek ama banka kredi borcunu güncel kur olan 8 TL’den ödeyecek. Bu nasıl ekonomi mantığı?”

“Krizin kralı bankalar”
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Ekonomist Mehmet Saydam, Bakanlar Kurulu kararının ardından paylaştığı yorumla dikkat çekti.

Saydam, bankalara laf geçirilemediğini savundu

İşte yorumu:

“Hükümet halka yönelik tedbirlerini açıkladı. Bankalar Krizin Yeni Kralı. Ev kirasını sterlin ödeyenler 5.20’den mal sahibine kira ödemesi yapabilir. Konu mahkemelik olursa da ödenmiş sayılacak. Ancak bunu bankalara yapamadı. O ev sahibi stg kira gelirini 5.2’den Türk Lirası olarak tahsil edecek ama banka kredi borcunu güncel kur olan 8 TL’den ödeyecek. Bu mu sosyal adalet bu nasıl ekonomi mantığı, nasıl bir hesap. Bankalara söz geçiremeyen hükümet sözde iş yaptı. Daha neler neler. Şimdi ev sahipleri tüm sözleşmeleri TL’yi 9-10 sabitleyip sözleşmeyi Türk Lirasına çevirecek. Hükümet yarattığı pahalılığı ile övünsün dursun. Adama sorarlar. Madem gerçekten birşey yapmak isterdin neden bankalara laf geçiremedin, neden gümrüklerde de kuru sabitlemedin. Gerçekten temel fıkrasından öte...”

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