"Kriz yönetmek, tecrübe, bilgi ve yetenek ister"

Ülkemizin değerli iş insanlarından ve İşadamları Derneği eski başkanı Ünsal Özbilenler, kornavirüs salgını nedeniyle dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik kriz konusundaki hükümetin adımlarını kısaca değerlendirdi.

Özbilenler, hükümetin başındaki Başbakan Ersin Tatar’ın krizi iyi yönetemediğini ifade ederek bunun nedenleri paylaştı.

İşte Ünsal Özbilenler’in değerlendirmesi:

"Şu an KKTC’nin ve tüm dünyanın yaşadığı Kovid -19 krizini iyi yöneten ve yönetemeyen,ülkeler ve ülkeleri yöneten hükümet eden politikacıları var. Bizi de görünen o dur ki hükümetimiz ve başı bu krizi iyi yönetemiyor.Her şeyde olduğu gibi "Ben Bakanım ,Ben Başbakanım" her şeyi herkesten daha iyi bilirim kibiri ,bu dönemde de uygulanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ertelense bile, aday olan başbakan , adımlarını seçime göre atıyor, attıkça da Battığının farkında değil. Hükümet olarak karar alıp işletmeleri ve ticaret ,otel ,casino,her yeri kapatıyorsan, KAR etmelerini , engellemişsen zarar etmelerini de önlemelisin. Zarar eden her işletme ülke ekonomisini kötüye götürür. İlk açıklamalarda, özel sektör için her çalışana 1500 TL ödenecek dendi, sonra KKTC ve TC vatandaşları alacak dendi, sonra hangi sektörlerin alacağını açıklayacağız dendi, 2 hafta geçti belirsizlik devam ediyor ve kim nerden ne alacak, açıklama yok.

Özel sektör vermiş olduğu çekleri düşünmesin dendi, Takas Odasını kapattık çekler ötelenecek dendi. Takas odası açıldı ve bankalardan borç alın ve borcunuzu ödeyin deniyor. Tam bir cahil konuşması ,üstelik bunu söyleyen, Ben Oxford mezunu charter muhasebeciyim diyor.Yukarıda başlıkta söylediğim TECRÜBE burada konuşuyor. Çünkü Başbakanımızın daha önce çalıştığı ,yurt dışındaki firmalar,nasıl eksik hesap tutup doğruları nasıl saklarız işleri ile uğraştığı için, gerçek hesaplamayı unuttuğunu gösteriyor. KKTC deki soyadındaki muhasebe ofisi de kaç bankanın hesaplarını tutuğu için müşteri ilişkisi bakımından ,müşterisi olan bankaları düşünüyor.Vatandaşa emir ve kararname ile yasak,Müşterisine rica!!!. Bu kafa ile gider ve gerçek bir kriz masası kurmaz ve en iyisini ben bilirim derse,Tüm KKTC halkını ,tüm işletmeleri ,bankalara borçlu duruma düşürüp ,5-10 işletmenin haricinde hepsini iflasa sürükleyip, LÜBNAN örneği gibi,ülkenin iflasına gidilecek. Bu kriz T.C’nin de mali krizde olduğunu gösterdiği için T.C de bize yardım edemeyecek. Olmadı gereken, siyaseti, seçimi, kibiri kafalarından atma ve gerçek anlamda, başarılı olmuş tüm kesimlerden yardım alıp Ciddi bir kriz masası kurup ,en az zarar ile bu krizden çıkmaktır. KKTC bankalarındaki mevduat TL 32 milyardır. Döviz altın ve değerli taş hariç. Devlet isen, ki bizim gibi küçük toplumlarda, bu varlık ile,kimse batmadan,Ülke batmadan bu işin altında kalkarız.Ama kibir ile değil, ego ile değil, gerçekler ile yüzleşerek."