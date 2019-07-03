Kredi kartları azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranları değişti

Merkez Bankası, kredi kartları azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranlarını yeniden belirledi.

Resmi Gazete’de de yayımlanan Merkez Bankası İdare Merkezi duyurusuna göre, Merkez Bankası “Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası” kapsamında, kredi kartları azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranlarını 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere değiştirdi. TL cinsi işlemlerdeki faiz oranı düşerken, döviz işlemlerindeki oran arttı.

Kredi kartlarında TL cinsi işlemlerde uygulanacak azami aylık akdi faiz oranı yüzde 3.18; azami aylık gecikme oranı ise yüzde 3.68 oldu.

Önceki oranlar azami aylık akdi faizler için yüzde 3.22; azami aylık gecikme faizi oranı için ise yüzde 3.72 idi.

Döviz cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı yüzde 1.20; azami aylık gecikme faiz oranı ise yüzde 1.70 olarak belirlendi.

Döviz cinsi işlemlerde eski oranlar sırasıyla 1.18 ve 1.68 idi.