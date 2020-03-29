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Kredi kartı limitleri artırılıyor

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Kredi kartı limitleri artırılıyor

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, coronavirüs tedbirleri kapsamında hükümetin aldığı ekonomik önlemlere açıklık getirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy yazılı açıklamasında,  yasal yetkiler çerçevesinde, Bankalar Birliği ve Merkez Bankası ile vatandaşın hayatını kolaylaştıracak kararlar üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Alınan kararlara göre; 26 Nisan 2020 tarihine kadar kredi kartıyla yapılacak akaryakıt, gıda ve sağlık harcamalarının ödenememesi durumunda borç faizsiz olarak 1 ay ötelenecek.

Buna ek olarak ülkedeki bankalardan alınan tüm kredi kartlarının limitleri gelir belgesi aranmaksızın %25 artırılacak.

Kredi kartlarına uygulanacak faiz oranı %1'e düşürülürken, 3 aylık dönem için gecikme faizi uygulanmayacak.

Ayrıca yine kredi kartları için uygulanan yüzde 20 asgari ödeme tutarı, önümüzdeki 3 ay boyunca %1'e olarak uygulanacak.

TAÇOY: “SIKINTILARIN FARKINDAYIZ”

Taçoy yazılı açıklamasında, kararların, Bankalar Birliği ve Merkez bankası ile alındığını. Bakanlar Kurulu'na Anayasanın verdiği yetkiyle yasa gücünde kararname olarak yürürlüğü girdiğini belirtti.

Taçoy, özellikle esnafın ve iş yaşantısı ile ilgili yürüttükleri çalışmaları tamamlamak üzere olduklarını da kaydederek, çekleri ödeyememe konusunda yaşanılan tüm sıkıntıların farkında olduklarını belirtti.

Taçoy açıklamasına şöyle devam etti:

“Özellikle bugünlerde çok yoğun kullanılan sosyal medyadaki fikirlere çok önem verdiğimizi, fırsat oldukça takip ettiğimi ve ekibimin de takipte olduğunu bilmenizi isterim.

Bazı tedbirlerin açıklanmaması, önümüzde zaman olduğu ve bu zamanı sağlıklı kullanmak istediğimiz içindir.

Toplumun tüm kesimleri ile temaslarımız devam edecek. Tüm iletişim kanallarını açık tutuyoruz.”

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