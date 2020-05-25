Kredi Garanti Fonu Faiz Destekli İşletmelere Near East Bank’dan destek kredisi

Near East Bank, pandemi salgının istihdam ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutabilmek ve ekonomik faaliyeti desteklemek amacıyla, KKTC Merkez Bankası’nın koordinasyonunda yürütülen ve işletmelere düşük faizli kredi sağlamak için hayata geçirilen “Kredi Garanti Fonu Faiz Destekli İşletmelere Destek Kredisi” projesinde katılımcı banka olarak yer aldı.

Ekonomiyi ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan işletmelerin yanındaki güç olmayı sürdüren Near East Bank, küçük-büyük tüm işletmelerin ülke ekonomisine sağladığı katma değerin bilinciyle, ihtiyaçlarına kolay, hızlı ve uygun maliyetle çözüm sunmayı önceliği arasında görüyor.

Near East Bank, işletmelerin maliyetlerini yönetmelerini sağlayacak çözümler için Kredi Garanti Fonu Faiz Destekli İşletmelere Destek Kredisi’ni yıllık %9 faiz oranı, ilk 6 ay ödemesiz toplam 15 ay vade ile 20 Mayıs 2020 tarihinden itibaren müşterilerinin kullanımına sundu.

Near East Bank’ın Kredi Garanti Fonu Faiz Destekli İşletmelere Destek Kredisi, işletmelerin yurtiçi mal ve hizmet temini için keşide edilmiş çeklerinin, yurt dışından ithal edilen hammadde bedellerinin, personel maaşlarının, kamu kurum ve kuruluşlara olan yükümlülüklerinin ödenmesi maksadıyla işletmelere sundu.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, “ekonomimizi ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan işletmelerimizin yanındaki güç olmak amacıyla, piyasa faiz oranlarının altında gerçekleştirilen tüm projelerde hep ön safta yer aldık. İşletmelerimiz COVID-19 ile mücadelenin zirveye çıktığı bu dönemde ülkemiz için büyük fedakârlıkta bulunarak kepenklerini gönüllü olarak kapattı. Birçok tezgâh, dükkân, fabrika uzun süre faaliyet gösteremedi. Onlar üzerine düşeni yaptı, şimdi bu toprakların ürettikleri ile ekmeklerini kazanan bizler de; üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Haskasap, bugüne kadar tüm işletmeler sundukları desteklerle, KKTC’de sürdürebilir kalkınma ve sosyal dengenin oluşturulması yönünde önemli misyon üstlenmiş bir kurum olduklarının altını çizdi. Lha