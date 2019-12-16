Kraliyetin aslanı kükredi

- Haber akışı ve gündem bugün o kadar yoğun ki, hangisine öncelik vereceğimize biz de şaşırdık.
- Peşinen şunu söyleyelim: Küresel anlamda belirsizliker azalıyor. İngiltere seçimleri ve ABD-Çin ticaret savaşında gelinen nokta, belirsizliklerin azalma eğiliminde olduğuna işaret ediyor. Aynı şeyi Türkiye açısından ise söyleyemiyoruz. ABD – Türkiye ilişkilerinde yaşanan aşınmaya ilaveten AB ile de diplomasi anlamında zorlu bir sürece giriyoruz.
- İngiltere’de dün sonuçlanan seçimlerde, Muhafazakar partinin 1987 yılından bu yana en büyük başarıya imza attığı görülüyor. Parlamentoda tek başına hükümet olmak için gerekli 325 sandalyenin çok ötesinde (resmi sandık çıkış anketlerine göre) 368 sandalye kazanması öngörülürken, Sterlin ise adeta şaha kalktı (bakınız grafik).
- Sterlin dolar karşısında sadece bu ay %4,5 değer kazanırken, Brexit belirsizliği ile yıllardır olması gereken değerinden çok uzak kalan Sterlin’in bundan sonra yönünü daha da yukarıya çevirmesini öngörüyoruz. Sterlin açısından ileriye dönük olarak artık 1,40’lı seviyelerin sadece bir rakam / seviye olduğunu söylemek pek de hatalı olmayacaktır.
- Doğu Akdeniz’de sular ısınıyor. Türkiye’nin Libya’nın tanınmış hükümetiyle imzaladığı deniz yetki alanı mutabakatının artçı sarsıntılarını her geçen gün hissetmeye devam ediyoruz. Fransa, İtalya ve Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de askeri tatbikat başlatırken, ABD Senatosunda daha önce 3 kez engellenen sözde “Ermeni Soykırımı Tasarısı” dün akşam oybirliği ile geçti. Yasa tasarısı 1915-1923 arasında 1.5 milyon Ermeni'nin Osmanlı Devleti tarafından soykırıma uğradığını kabul edip, bunu anmayı bir ABD politikası olarak görüyor. Gelişmeleri, zaten sorunlu olan ABD-Türkiye ilişkilerini daha da germeye aday olacak nitelikte yorumluyoruz.
- Hatırlanacağı üzere, Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi tarafından Ekim ayında büyük çoğunlukla kabul edilen Ermeni Soykırımı yasa tasarısı, Trump'ın çabalarıyla Senato'daki Trump yanlısı Cumhuriyetçi senatörler tarafından defalarca engellenmişti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.