Kraliyet aslanı kükremeye hazır mı? Sterlin cephesinde yumuşak Brexit heyecanı hissediliyor

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Her ayın ilk Cuması olduğu üzere, ABD’de açıklanan istihdam raporu küresel mali piyasalar tarafından olumlu karşılandı

Manşet istihdam artışı 195 bin beklenirken 213 bin olarak gerçekleşti. Piyasaların asıl mercek altına aldığı ve enflasyonist baskı yaratma kabiliyeti olan ücret artışları da beklentileri tam olarak karşılayamadı

İş gücüne katılımın artması ile işsizlik oranı ise % 3,8 beklentiye nazaran % 4 olarak gerçekleşti. Veri seti FED’in kademeli bir şekilde (hızlı değil) faiz artırımını destekliyor olması doların değer kaybetmesine neden oldu

EUR 1,1750 seviyelerini test ederken, Sterlin ise haftayı 1,3290 seviyesinden tamamladı

İngiltere cephesinde futbol heyecanı yeniden artmaya başlarken, Brexit konusunda ise piyasaları soft Brexit heyecanı sarmış durumda

Brexit hakkında söylemlerini yumuşatarak “soft – yumuşak” Brexit sinyalleri veren Theresa May’in kabinesini ikna ettiği yönünde söylemler ile haftayı 1,3290 ile en yüksek seviyede tamamlayan Sterlin cephesinde, gece geç saatlerde Brexit Bakanı David Davis’in istifası ile hava yeniden belirsize döndü

Türkiye cephesinde ise gözlere bugün Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreni ardından gece geç saatlerde (21:30) açıklanacak kabineye çevrildi

Haliyle gözler uzun bir süredir ekonomi takımının kimlerden oluşacağı ve bu takımın izleyeceği yol haritasında olacak. Kabinenin piyasalar tarafında beğenilmesi durumunda, TL ve TL cinsi varlıklarda değer kazanımlarının artığını görebiliriz

Hazine Müsteşarlığı tarafından bugün ve yarın (17,5 milyar TL itfaya karşılık) 20,9 milyar TL borçlanma ihaleleri düzenlenecek



USD/TL



Özellikle en yüksek tahminleri bile geride bırakan Haziran enflasyonu ardından 4,72 seviyesine kadar kopan USD/TL kuru, gerek bugün açıklanacak kabineye yönelik iyimser beklentiler, gerekse de hükümetin yeni dönemde enflasyonun öncelikli konu olduğu ve gerekenin yapılacağı yönünde vermiş oldukları sinyal, doların da zayıfladığı bir ortamda USD/TL kurunun gerilemesine neden oldu.



USD/TL’ye teknik olarak bakarsak, 4,55 - 4,56 seviyesindeki desteğin bu sabah yeniden test edildiğini görüyoruz. 4,55 seviyesinin altında gecelik bir kapanış yapabilmesi durumumda, aşağıda 4,44 – 4,46 seviyesinin hedefleneceğini düşünüyoruz



Kaynak: Reuters





Kraliyet aslanı kükremeye hazır mı? GBP/USD paritesinde soft Brexit heyecanı hissediliyor



1966 yılında sonra ilk defa kupaya uzanması beklenen İngiltere’yi futbol heyecanı sarsa da, piyasalar cephesinde ise Brexit konusunda ilerleme yaşanmaya başladığı izlenimi Sterlin’i desteklemeye başladı. Daha yumuşak bir Brexit geçişi konusunda kabinesini ikan eden Başbakan May ardından Cuma akşamı Sterlin Dolar karşısında haftayı en yüksekte tamamladı. Gerek günlük, gerekse de haftalık grafiklerde olumlu bir seyri izleyen Sterlin’de yükselişin devam etmesi beklenebilir. Öte yandan, Brexit Bakanı David Davis’in istifası ardından siyasi belirsizliğin de tırmandığını görüyoruz.



Sterlin dolar paritesinde alınacak uzun pozisyonda 1,32 seviyesinin zarar kes (stop loss) olarak belirlenmesi akıllıca bir yatırım davranışı olabilir. Kar tarafını ise (take profit) şimdilik açık tutup Brexit gelişmelerini takip edeceğiz. Yukarda ilk etapta 1,3458 ve1,3511 görünüyor



Kaynak: https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni