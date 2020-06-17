Kore ve Çin-Hindistan sınırında jeopolitik riskler tırmanıyor

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Dün küresel mali piyasalar, arkadan esen FED rüzgarı ile günü oldukça iyimser tamamladı.
- Hatırlanacağı üzere, geride bıraktığımız hafta sonuçlanan olağan FOMC toplantısı ardından, FED’den gelen ileriye dönük sevimsiz işsizlik ve büyüme öngörüleri, virüs cephesinde ikinci dalga endişesi ile birleşerek piyasalarda sert satışları tetiklemişti.
- Dün ise, FED’in para politikası çerçevesini genişleterek kurumsal tahvilleri de alacağı haberi, daha doğru bir tabirle, FED’in artık reel sektör için de “last lender of resort - en son borç veren merci” durumuna gelmesi, piyasaları adeta coşturdu.
- Günü karşılayan Asya hisse senedi piyasalarında görülen %5’e varan yükselişlere, Avrupa borsaları %3 yükselişle cevap verirken, yabancı yatırımcı payının, TL ve TL cinsi varlıklarda eskiye nazaran oldukça sınırı olması, olumlu veya olumsuz havadan Türk mali piyasalarının da haliyle sınırlı etkilenmesine neden oldu. .
- Bu bağlamda, yurtdışında dün yukarı daha da yukarı sloganı ile günü bitiren Asya ve Avrupa endekslerine rağmen, Borsa İstanbul cephesinde yükseliş %1,25 ile sınırlı kaldı.
- USD/TRY kurunun ise, yavaş yavaş da olsa, uzun bir süredir bültenimizde belirttiğimiz ve kritik bir seviye olarak gördüğümüz 6,84-6,85 seviyesine kadar geldiğini, aşağı yönlü gevşemede ise zorlandığını görüyoruz (bakınız grafik)
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