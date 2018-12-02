Kooperatifçilik ve üretim için önemli adım

Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi ile Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Kooperatifi işbirliğinde yürütülen proje ilk meyvesini verdi. “Taş Değirmen Ekstra Natürel Sızma Zeytinyağı” raflarda yerini almaya hazırlanıyor

Karpaz bölgesi üreticileri tarafından üretilen ve kısa bir süre sonra raflardaki yerini almaya hazırlanan “Taş Değirmen Ekstra Natürel Sızma Zeytinyağı” Başbakan Tufan Erhürman’ın da katıldığı gecede tanıtıldı.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, etkinlikte konuşan Başbakan Erhürman, ülkede üretilen ürünlerin tanıtım ve pazarlamasının daha güçlü bir şekilde yapılmasının önemine işaret etti.

Başbakan Erhürman, söz konusu projenin çeşitli aşamalarına tanıklık ederek, elinden gelen katkıyı yaptığını belirtti.

Yapılan işin çok önemli olduğunu vurgulayan Başbakan Erhrüman, iş ve işbirliğinin üretilen üründen daha önemli olduğunu vurguladı.

Başbakan Erhürman “üretilen şey çok önemlidir ama üretilen işin boyutu onun çok ötesindedir çünkü bu ülkede kooperatifçilik bitti dediler, üretim bitti dediler üretici kalmadı artık üretmeye niyetiniz yok dediler, siz Kıbrıslı Türklerin niyeti yoktur çalışmak da istemezsiniz bu işi yapamazsınız dediler, biz de inadına dedik ki yok biz çalışırız, üretiriz işbirliği yaparız bu işleri başarırız, üretiriz ve varlığımızı üretimle tescilleriz” diye konuştu.

Göreve geldiklerin günden itibaren Kalkınma Bankası’na ‘kooperatifçiliği destekleyecek kaynakları yaratın’ talimatını verdiklerini anımsatan Başbakan Erhürman, ülkede üretilen zivaniya, harup ve üzüm gibi ürünlerin tanıtılarak pazarlanmasının daha güçlü bir şekilde yapılmasının önemine değindi.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ise kooperatifçiliğin önemine değindi.

Şahali, ekonomik anlamda refahı elde etmenin yolunun kooperatifçilikten geçtiğini kaydetti.

Antalya’da gerçekleştirdiği temaslara da değinen Bakan Şahali, Antalya’da 32 milyarlık cirosu olan kooperatiflerin bulunduğunu ve söz konusu kooperatiflerle, üretim ve pazarlama konusunda ciddi bir bağ kurduklarını dile getirdi.

Bakan Şahali, üretilen zeytinyağının ilk aşamada iç piyasaya ardından da uluslararası pazara sunulacağına dikkati çekerek, uluslararası pazar kalitesinin yakalanmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Konuşmasında “Ülkede küçülen tarım alanlarını büyütmek kümelenerek kooperatifin önünü açarak olur. Kooperatiflerle birlikte adım atmaya öncelik tanıyoruz” diyen Bakan Şahali, tanıtımı gerçekleştirilen zeytinyağının kooperatifçiliğe çok güzel bir örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi.

HASEK

Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi Başkanı Mustafa Hasek tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, doğru yolda olduklarını ifade ederek şişelenen zeytinyağının tanıtılıp pazara sunulmasından dolayı çok heyecanlı olduklarını söyledi.

KANER

Ürünün dağıtımını üstlenen ilgili firma Kaner Grup Direktörü Serhan Kaner de, bir yıldır heyecanla hazır olmasını bekledikleri ürünün dağıtım görevini üstlenmekten dolayı gurur ve heyecan duyduklarını söyledi.

TULGA

Esnaf, Zanaatkar ve Üreticiler Kooperatifi Başkanı Hürrem Tulga da, zeytinyağından sonra sırada ülkede üretilen diğer ürünler olduğunu belirtti.

SERTOĞLU

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu üyesi Kamil Sertoğlu da etkinlikte yaptığı konuşmada, hem siyasi hem de iktisadi anlamda zor zamanlardan geçildiğini anlatarak, ekonominin canlanması için üretimin gelişmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından ürün tanıtım gecesi, Taş Değirmenin hikayesini anlatan sunum ile devam etti.

Etkinlik şişelenen Taş Değirmen Ekstra Natürel Sızma Zeytinyağı üretim tanıtımı ve tadımı ile son buldu.