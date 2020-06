"Kooperatif üyeleri faiz yükü altında ezilecek"

Me-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Barçın, Meclis’te Ad-Hoc komitede görüşülen Tüketici Kredileri Yasa Önerisi'nde yapılan yeni düzenlemeyle kredi alındığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca hiçbir türlü faiz değişikliği yapılamayacağından kooperatif üyelerinin faiz yükü altında ezileceğini ve tüm kooperatiflerin denetiminin yasal çelişkiler doğacak şekilde KKTC Merkez Bankası’na verileceğine vurgu yaptı

Memurlar Koopertifi (Me-Koop), Kıbrıs Türk Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi (ÖYAK), K.T. Öğretmenler Kooperatifi, Mağusa Esnaf ve Zanaatkarlar Kooperatifi Ltd. (Mez-Koop) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Çalışanları Kooperatifi (DAÜ-KOOP), Meclis’te görüşülen Tüketici Kredileri Yasa Önerisi hakkında bilgi vermek amacıyla Pazartesi günü meclis önünde basın toplantısı düzenliyor.

Kooperatifler adına açıklama yapan Me-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Barçın, Meclis’te Ad-Hoc komitede görüşülen yasa önerisine finans alanında faaliyet yürüten kooperatiflerin de dâhil edilmeye çalışıldığını ve kooperatif üyelerinin, yasanın geçmesi durumunda yeni mağduriyetlerle karşı karşıya bırakılma riskiyle karşı karşıya getirildiğini savundu.

Devrim Barçın, yeni düzenlemeyle kredi alındığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca hiçbir türlü faiz değişikliği yapılamayacağından kooperatif üyelerinin faiz yükü altında ezileceğini ve tüm kooperatiflerin denetiminin yasal çelişkiler doğacak şekilde KKTC Merkez Bankası’na verileceğine işaret etti.

Barçın, “Anlaşılan odur ki, Türkiye ile imzalanan protokolde kooperatifçiliğe bakış açısından görülen ‘profesyonelleşme’ kavramından murat edilenin, ülkemizde insanımızın kendi kendini yönetme imkânlarını besleyen ve bugün itibari ile özerk olarak tek ayakta kalan mali güce sahip kooperatifleri de kuşatma altına almak, şamar oğlanına çevirmek, sindirmek ve peyderpey etkisizleştirmektir” yorumunda bulundu.

Devrim Barçın, kooperatiflerin, ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri, müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk kurumlar olduğuna işaret etti.

Barçın, kooperatif işletmelerinin, ortakların sahipliğinde, ortaklarına hizmet etme ve ortaklarınca yönetilme; kendi kendine yetme, kendi kendine sorumluluk, demokrasi, eşitlik, adalet, dayanışma, birlik ve ilkelerine dayalı işletmecilik özellikleri ile kendilerine özgün bir modelle çalıştığını ifade etti.

“Merkez Bankası yetkililerinin de ifade ettiği gibi Kooperatiflerin müşterileri yoktur, onların üyeleri vardır ve kooperatiflerin sahibi de üyeleri olup yönetimleri de demokratik bir şekilde kooperatif üyeleri tarafından genel kurullar ile belirlenmektedir” diyen Barçın, Avrupa Birliği’nde de kooperatif üyelerinin tüketici olarak görülmeyip bu tür yasa kapsamlarından muaf tutulduğunu anımsattı.

Barçın açıklamasına şöyle devam etti;

“Bu yasa önerisi ile birlikte artık değişken faizli kredilerde, kredi alındığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca hiçbir faiz indirimi yapılamayacak, 1 yıldan sonra da faiz indirimi ancak 3 ayda bir yapılabilecektir. Kooperatifler, Mart 2019’da yüzde 22.75 olan kredi faizlerini, faizlerin düşmesi nedeniyle mevcut kredilere de her düşüşte yansıtarak Şubat 2020’de yüzde 13.75’e düşmüştür. Bu yasa ile birlikte artık kredi alındığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca hiçbir türlü faiz değişikliği yapılamayacağı için, kooperatif üyeleri yüksek faizlerden borcunu ödeyecek ve yasanın amacına aykırı bir şekilde kooperatif üyeleri faiz yükü altında ezilecek ve mağdur olacaktır.

Ayrıca bu yasa önerisi ile Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası altında faaliyet yürüten tüm kooperatiflerin denetimi yasal çelişkiler doğacak şekilde KKTC Merkez Bankasına verilmekte ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliği etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır.

Anlaşılan odur ki, Türkiye ile imzalanan protokolde kooperatifçiliğe bakış açısından görülen “profesyonelleşme” kavramından murat edilenin, ülkemizde insanımızın kendi kendini yönetme imkânlarını besleyen ve bugün itibari ile özerk olarak tek ayakta kalan mali güce sahip kooperatifleri de kuşatma altına almak, şamar oğlanına çevirmek, sindirmek ve peyderpey etkisizleştirmektir”

Barçın, bu amaca yönelik ülkenin tüm siyasi partileri de dahil olmak üzere tüm kesimlerin sesini yükseltmesi gerektiğini düşünen kooperatiflerin 8 Haziran Pazartesi saat 10.00’da KKTC Meclisi önünde bu konuda basın açıklaması yapacak ve kamuoyuna ayrıntılı bilgi vereceğini belirterek, Ülkesini seven, kendi kendini yönetme hedefinde olan tüm kooperatifleri basın açıklamasına katılmaya davet etti.