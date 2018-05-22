Koopbank’tan devlet destekli esnaf ve KOBİ kredisi

- Koopbank’ın esnaf ve hizmet sektörü ile KOBİ’ler için yapılanma ve iş geliştirmeye yönelik faiz destekli kredi programlarına başvurular başladı

Koopbank esnaf ve KOBİ’lerin elini güçlendirecek kredi programlarına başvurular başladı. İşletmelerin orta vadeli finansman ihtiyacının karşılanması suretiyle küçük ölçekli işletmelerin gelişmesi ve bu yolla KKTC ekonomisine ivme kazandırılması amaçlanıyor. Kredi programı KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın programı olup, finansal desteği T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından sağlanmış ve program KOBİ Geliştirme Merkezi (KOBİGEM) tarafından yürütülüyor.

ESNAF VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI

Koopbank tarafından 21 Mayıs pazartesi gününden itibaren başvuru kabul edilen “Esnaf ve Hizmet Sektörüne Yönelik Faiz Destekli Kredi Programı”nda üst limit ilk kez kullanacaklar için 80 bin TL daha önce bu programdan yararlanmış olup taksitlerini düzenli ödeyen ve kredi kapanış tarihi sonrasında 24 ay geçen işletmelere ise 100 bin TL olarak belirlendi. İlk 3 ay ödemesiz olarak kullandırılacak kredinin süresi en fazla 36 ay olarak açıklandı. Koopbank’tan verilen bilgide yıllık %16 olarak belirlenen kredi faiz oranının yarısı devlet tarafından karşılanacak. Devlet desteği ile vatandaşlar kredi faiz oranının yalnızca %8’lik kısmını ödeyecek

“KOBİ YAPILANMA VE İŞ GELİŞTİRME FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI

Koopbank tarafından yine 21 Mayıs pazartesi gününden itibaren başvuru kabul edilen “KOBİ Yapılanma ve İş Geliştirme Faiz Destekli Kredi Programı”nda ise imalatçı işletmelere yönelik 100 bin TL, hak ediş usülü yatırım kredisi olarak ise 200 bin TL kredi üst limiti olarak belirlendi. Yine ilk 3 ay ödemesiz olarak kullandırılabilecek olan kredinin süresi ise ödemesiz dönem dahil en fazla 48 ay olarak açıklandı. “KOBİ Yapılanma ve İş Geliştirme Faiz Destekli Kredi Programı” çerçevesinde kredi faiz oranında uygulanacak devlet desteği ise %60 olarak belirlendi. Vatandaşlar kredi faiz oranının yalnızca %6.4’lük kısmını ödeyecek. Koopbank’tan verilen bilgide proje tespitinde KKTC Kalkınma Bankasının benzeri yatırımlar için kullandığı pursantaj tablolarının esas alınacağı kaydedildi.

Program çerçevesinde “Esnafa ve Hizmet Sektörüne Yönelik Faiz Destekli Programlardan” ilk kez faydalanacak olan işletmelere 80 bin TL azami kredi limit kullandırılabilecek. Öte yandan “Esnafa ve Hizmet Sektörüne Yönelik Faiz Destekli Programlardan” daha önce faydalanan ve sorunsuz bir şekilde kredilerini tamamlamış olan işletmelere ise 100 bin TL azami kredi limit kullandırılabilecek.

KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK

“KOBİ Yapılanma ve İş Geliştirme Faiz Destekli Kredi Programı” çerçevesinde kadınların da desteklenmesi hedefleniyor. Söz konusu program için başvuru sahiplerinden kadın girişimci ve iş kadınları esnaf ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren başvuru sahiplerine öncelik verilerek kaynağın %30'luk kısmının bu guruba tahsis edilmesi sağlanacak.

İŞLETMELERİN ELİ RAHATLAYACAK

Koopbank’tan yapılan açıklamada farklı zamanlarda üretici ve çiftçilere sağlanan devlet destekli krediler ile üretici ve çiftçiye rahat nefes alma fırsatı sunulduğunu, bankanın bu krediler sayesindeyse esnaf ve KOBİ’lerin elinin rahatlayacağına inandıklarına vurgu yapıldı. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın katkısı ve T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin finansal desteği ile KOBİGEM tarafından yürütülen program sayesinde esnaf ve KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu finansmanın sağlanması ile ülke ekonomisinin gelişmesine de katkı yapılacağına dikkat çekildi. Açıklamada kredi başvuruları ile ilgili detayların Koopbank şubelerinden alınabileceğine vurgulanırken bu kredilerin ülke ekonomisine ivme kazandıracağına ve işletmelerin orta vadeli finansman ihtiyacının karşılanmasında küçük ölçekli işletmelerin gelişmesine destek olacağına inanç belirtildi