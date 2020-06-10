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Koopbank personel alacak

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Koopbank personel alacak

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) çeşitli bölümlerde görevlendirmek üzere yazılı ve sözlü sınavlarla personel alınacağı duyuruldu. Başvuruların 10 –  17 Haziran 2020 tarihleri arasında(her iki tarih dahil) online kabul edileceği, başvuru sisteminin 17 Haziran 2020 Çarşamba gecesi saat 23.59’dan sonra kapatılacağı kaydedildi.

BAŞVURULAR ONLINE OLARAK ALINACAK

Koopbank’tan yapılan açıklamada elden başvuru kabul edilmeyeceği bunun yerine  başvuruların https://munhal.koopbank.com banka internet sitesi üzerinden yapılabileceği vurgulandı.

YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLAR

Yapılan açıklamada yazılı sınav tarihinin 11 Temmuz 2020 Cumartesi olacağı,sınav yeri ve saati adaylara bildirileceği kaydedildi. Yazılı sınav barajlarını geçen adayların sıralama kriterlerine bağlı olarak sözlü sınava çağrılacağı belirtildi.

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

Bankanın www.koopbank.com internet sitesiden ve sosyal medya kanallarından başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi alınabileceği açıklandı. Münhal ile ilgili her türlü soru için de munhal@koopbank.com” e-posta adresine mesaj gönderileceği bildirildi.

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