Koop Gaz tüp fiyatını 80 TL olarak belirledi

Tüp gaz fiyatlarında bugünden itibaren geçerli olacağı açıklanan zam oranı, Koop Gaz'da değişti.

Dün akşam saatlerinde 82.5 TL'ye yükseltildiği açıklanan 10 kiloluk ev tipi tüp gazın, Koop Gaz tarafından 80 TL'den satılmasında uzlaşıldı.

Kararı saat 21.00 sıralarında TAK'a açıklayan Koop Gaz Müdürü Nevzat Nevzat, zamlı rakamın 80 TL olmasına karar verdiklerini söyledi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise TAK muhabirinin sorusu üzerine diğer iki şirket olan Jet Gaz ile İnter Gaz'la bu fiyatta henüz uzlaşma sağlanmadığını onların da 80 TL'den satış kararına uymalarını ümit ettiklerini söyledi.