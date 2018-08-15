Konut satışları durdu

Yaşanan ekonomik kriz, inşaat sektörünü de etkiledi. Konut satışları tamamen durdu. Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, krizin aşılması için paniklemeden ve hızlı davranılması gerektiğini vurguladı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yaşanan ekonomik krizin inşaat sektörünü de etkilediğini belirterek, konut satışlarının tamamen durduğunu söyledi. Krizin aşılması için paniklemeden ve hızlı davranılması gerektiğini kaydeden Gürcafer, inşaat sektörünün canlı kalmasının sağlanması halinde bu sektörün krizin aşılmasında doğru araç olarak kullanılabileceğini vurguladı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, BRTK’de Sabah Haber’e konuk olarak yaşanan ekonomik krizi ve krizin inşaat sektörüne yansımalarını değerlendirdi.

Birlik olarak bir ekonomik krizi öngördüklerini ve hazırlıklı olduklarını söyleyen Gürcafer, “Tabii bu kadarını beklemiyorduk ama paniklememeli ve bunun aşılması için hızlı davranmalıyız” dedi.

Dünyada birçok ülkede ve hatta Güney Kıbrıs’ta benzeri ekonomik krizlerin yaşandığını ve başarı ile atlatıldığını anlatan Gürcafer, bu örneklerin iyice incelenerek dersler çıkarılması gerektiğini belirtti.

“İNŞAAT SEKTÖRÜ CANLI TUTULMALI”

Krizden çıkışta inşaat sektörünün önemli bir araç olacağını kaydeden Gürcafer sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dün itibarı ile tüccarların bir çoğu müteahhitlere mal vermeyi durdurdu, konut satışları da tamamen durdu. Ancak inşaat sektörü canlandırılmalıdır. Bu sektörün canlı kalması halinde krizden çıkmak için doğru araç olarak kullanılabilir. Şu anda krizin aşılması için bir takım önlemler konuşuluyor. Biz de önerilerimiz sunduk.

Benim düşüncem bu gibi durumlarda sürekli savunmada olmak yanlıştır. Derler ya en iyi savunma saldırıdır diye, doğru olan büyümeyi hedeflemektir.

Örneğin, daha fazla turist getirtmeye, daha fazla konut satmaya çalışmalı ve daha fazla kamu ihalelerini piyasaya pompalamalıyız. Ayrıca insanların kredi ödemeleri de ötelenmelidir.”

“YURTDIŞINDA YAŞAYAN KIBRISLI TÜRKLERE YÖNELİK AÇILIMLAR YAPILMALI”

“Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere yönelik açılımlar yapmalıyız. Bu bizim için hem siyasi hem de ekonomik olarak gerekli bir adımdır. Eğer yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türkler artık ülkelerine tatile gelmek yerine başka ülkelere gidiyorlarsa, ikinci evlerini Kıbrıs’tan almak yerine başka ülkelerden alıyorsa bunda bizim de hatamız vardır. Demek ki biz bu insanlarımız ötekileştirdik.

Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin anavatanları ile bağlarının kopmasında askerlik sorununun etkili olduğunu düşünüyorum. Benim bu konudaki önerim yurtdışında doğup yaşayan Kıbrıslı Türkler için askerlik zorunluluğunun tamamen kalkmasıdır. Bizim bu insanların askerliğine ihtiyacımız yoktur.”

“İNSANLARIN KONUT ALMASINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN TEDBİRLER ALINMALI”

“Yabancılara konut edinme limitinin artırılmasını önerdik ki bu önerimiz kabul edildi. Ama ‘evler pahalı olacak, bizim insanlarımız artık ev alamayacak’ yaklaşımı doğru değildir. Bizim insanlarımızın ev alabilmesi için bir takım çalışmalar yapmamız lazım. İnsan var olduğu sürece konut ihtiyacı da var olacaktır. İnsanların ev sahibi olmasını sağlamak için ya gelir düzeylerini artırırsınız ya da konut almalarını kolaylaştıracak tedbirler alırsınız.

Esas hedef insanların gelir düzeylerini artırmak olmalıdır ama bu olana kadar insanların konut almasını kolaylaştırmak için tedbirler alınmalıdır. Örneğin, faiz farkı fonuna kaynak yaratılarak ilk kez konut alacak yerli kişilere bu fondan belli oranlarda destek sağlanabilir.”

“YA SÖNDÜRECEĞİZ YA YANACAĞIZ”

Geçmişte de ülkede ekonomik kriz yaşandığını hatırlatan Gürcafer, önceki krizlerde tavrımızın Türkiye’den para istemek olmasını eleştirdi. Toplumsal konsensusu sağlayarak olabildiğince kendi yapabileceklerimizi yapmamız gerektiğini vurgulayan Gürcafer, “Bu büyük bir yangındır. Bu yangını ya söndüreceğiz ya birilerinin gelip söndürmesini bekleyeceğiz ya da yanacağız” dedi.

Gürcafer, döviz borcu olan yurttaşlara da seslenerek, panik yapmadan sis perdesinin açılmasını beklemelerini önerdi.