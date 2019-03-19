Konut piyasası can çekişiyor. Brexit görüşmelerinde belirsizlik arttı

İngiltere Parlamentosu’nda iki kez reddedilen Brexit anlaşma taslağının, önemli bir değişiklik olmadan yeniden oylamaya sunulamayacağı yönünde açıklama yapan Avam Kamarası Başkanı Bercow, belirsizliğin de yeniden artmasına neden oldu

yönünde açıklama yapan Avam Kamarası Başkanı Bercow, belirsizliğin de yeniden artmasına neden oldu Hatırlanacağı üzere, Perşembe günü düzenlenecek AB liderler zirvesinde , Başbakan May’in İngiltere’nin AB’den resmi boşanma tarihi olan 29 Mart’ı öteleme talebinde bulunması bekleniyor. Geride bıraktığımız hafta, Parlamento’nun anlaşmasız bir Brexit’i devre dışı bırakması ardından 1,34 seviyesine kadar fırlayan GBP/USD paritesi, gelişmeler karşısında 1,3270 seviyelerine geriledi

, Başbakan May’in bulunması bekleniyor. Geride bıraktığımız hafta, Parlamento’nun anlaşmasız bir Brexit’i devre dışı bırakması ardından 1,34 seviyesine kadar fırlayan GBP/USD paritesi, gelişmeler karşısında 1,3270 seviyelerine geriledi Dün TÜİK ve TCMB tarafından açıklanan veriler, konut piyasasında kan kaybının devam ettiğini gösteriyor . İpotekli konut satışları bir önceki seneye göre %68,2 gerilerken, konut fiyat artışının ise enflasyona yenik düştüğünü görüyoruz. Konut ve inşat sektörüne yönelik son verileri değerlendirdik (bakınız grafikler)

. gerilerken, görüyoruz. (bakınız grafikler) USD/TRY kurunda alışılmadık bir sakinlik görüyoruz . Kurun kabaca 200 günlük basit hareketli ortalamaların geçtiği (bugün itibarı ile) aşağıda 5,45 ile 5,48 arasında sıkıştığını görüyoruz. 5,48 üzerinde ilk etapta 5,55 seviyesini hedefleyeceğiz. 200 günlük ortalamanın aşağı yönlü geçilmesi ile senaryomuz değişebilir

. Kurun kabaca arasında sıkıştığını görüyoruz. 5,48 üzerinde ilk etapta 5,55 seviyesini hedefleyeceğiz. 200 günlük ortalamanın aşağı yönlü geçilmesi ile senaryomuz değişebilir ABD Merkez Bankası FED’in bugün başlayacak ve yarın sonuçlanacak olağan FOMC toplantısı öncesinde piyasalarda temkinli ve iyimser bir beklentinin hakim olduğunu görüyoruz. Küresel büyüyememe endişelerine paralel , FED’in gelecek döneme yönelik faiz artırımlarında daha sabırlı olacağı ve daha geniş bir bilanço ile yoluna devam edeceği algısı piyasaları destekleyebilir. FED toplantısı öncesinde, piyasaların barometresi olarak görülen ABD 10 yıllık tahvil faizleri, %2,59 ile Ocak ayında test ettiği ve son 12-13 ayın dibi olan %2,54 seviyesinin kıyısında işlem görüyor

öncesinde piyasalarda temkinli ve iyimser bir beklentinin hakim olduğunu görüyoruz. , FED’in gelecek döneme yönelik devam edeceği algısı piyasaları destekleyebilir. FED toplantısı öncesinde, piyasaların barometresi olarak görülen ABD 10 yıllık tahvil faizleri, %2,59 ile Ocak ayında test ettiği ve son 12-13 ayın dibi olan %2,54 seviyesinin kıyısında işlem görüyor EUR/USD paritesi geçen haftalarda Avrupa Merkez Bankası’nın daha yumuşak bir duruşa geçmesi ve parasal gevşeme adımı ile 1,12’nin altına sarkması ardından bu sabah yeniden 1,1350 seviyesine yükseldi

geçen haftalarda Avrupa Merkez Bankası’nın daha yumuşak bir duruşa geçmesi ve parasal gevşeme adımı ile yükseldi İçerde bugün Hazine’nin ihraç edeceği 9 ay vadeli kuponsuz ve 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvili ihalelerini takip edeceğiz. İhaleler öncesinde Ocak sonundan hafta başına kadar kabaca 200 baz puan yükselen 10 yıl vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi, dün sınırlı bir geri çekilme ile %16,13 seviyesinden günü tamamladı

takip edeceğiz. İhaleler öncesinde Ocak sonundan hafta başına kadar kabaca 200 baz puan yükselen 10 yıl vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi, dün sınırlı bir geri çekilme ile %16,13 seviyesinden günü tamamladı ABD borsalarında haftanın ilk günü iyimser bir seyirle tamamlandı. Avrupa cephesinde ise, Almanya’nın en büyük bankalarından olan ve sorunlar yaşayan, hisse fiyatları sert gerileyen Deutsche Bank’ın, Commerz Bank ile birleşme görüşmeleri , Avrupa borsalarını bankacılık hisseleri önderliğinde yukarıya çekti (bakınız grafik)

, Avrupa borsalarını bankacılık hisseleri önderliğinde yukarıya çekti (bakınız grafik) Yeni gün başlangıcında ise, Asya hisse senedi piyasalarında düşüş eğilimin baskın olduğunu görüyoruz. Veri takviminde ise İngiltere’de açıklanacak işsizlik oranı ve Almanya ZEW endeksi takip edilebilir



Alman devleri birleşme görüşmesi yapıyor ama…



Almanya’nın halka açık en büyük iki bankası Deutsche Bank ve Commerzbank, olası bir birleşme üzerine görüşme başlattıklarını onaylasa da, iki taraf da henüz belirli bir anlaşmanın çok uzakta olduğu konusunda uyardı. Gelişmeler üzerine Deutsche Bank ve Commerzbank hisseleri ralli yaptı.



Bir kurtarma paketi sonrasında Commerzbank’ın %15’inden fazlasını elinde bulunduran Alman hükümeti, 2008 yılındaki finansal krizden bu yana sürdürülebilir bir kar yaratmakta zorlanan Deutsche’nin sağlığına ilişkin endişeler, birleşme yolunun seçilmesine neden olarak gösteriliyor





Kaynak: Reuters



Konut Sektör Analizi



Dün TÜİK ve TCMB tarafından açıklanan veriler, konut satışlarının düşmeye devam ettiğine ancak düşüş hızında bir yavaşlama olduğuna işaret ediyor



İpotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre %68,2 geriledi. Basit bir yaklaşımla, geçen sene 100 satanın bu sene 32 sattığını not edelim. En sert daralma, Kasım 2018’de %85 ile görülmüştü. Kredi faiz oranlarına gerileme devam etse de, faiz oranlarının göreceli olarak yüksek seyri, konut kredisine olan talebin de düşük seyretmesine neden oluyor



Yılın ikinci yarısından itibaren, enflasyonda yaşanması muhtemel gerilemeye paralel TCMB’den beklenen faiz indirimlerinin, konut kredilerine yönelik talebi canlandıracağını ve konut piyasasının yeniden kıpırdanmaya başlayacağını düşünüyoruz





TCMB tarafından açıklanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi, Ocak’ta, enflasyondan düşülmüş olarak (reel) %13,09 azalış gösterdi. Konut fiyat artışı enflasyona yenik düştü





Aylık toplam konut satışları, 2013 yılında gördüğü seviyelere döndü







Türkiye’nin son dönemlerde inşaat sektörüne sırtını dayayarak büyüme modeli seçtiğini pek çok kez bu satırlarda paylaştık. Son açıklanan milli gelir rakamlarına göre, inşaatın milli gelir içindeki payı 2017 senesinde %8,6 iken, 2018 senesinde %7,2’ye geriledi







İnşaat sektörü güven endeksi, mevsimsellikten arındırılmış olarak Ağustos 2017’de 88 seviyesinden Şubat itibariyle 51,8’e gerilemiş durumda