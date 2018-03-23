KKTC Merkez Bankası kârı 2017 yılında yüzde 51,8 arttı

2016 yılında 133,9 milyon TL olan Merkez Bankası kârı, 2017 yılında yüzde 51,8 oranında artarak, 203,2 milyon TL seviyesine yükseldi

Merkez Bankası 2017 yıllık raporuna göre, Merkez Bankası 2017 yılında 203 milyon TL kar etti.

KKTC Merkez Bankası bilançosu aktif toplamı 2017 yılında yüzde 29,7 oranında artarak, yılsonu itibarıyla 8.370 milyon TL’ye yükseldi.

Söz konusu dönemde öz kaynaklar toplamı 588,1 milyon TL’ye, banka nezdinde tutulan yasal karşılıklar 1.729 milyon TL’ye, bankalararası para piyasası işlemleri ise 2.381 milyon TL’ye ulaştı.

Öte yandan, 2016 yılında 133,9 milyon TL olan Merkez Bankası kârı, 2017 yılında yüzde 51,8 oranında artarak, 203,2 milyon TL seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası 2017 yıllık raporunu yayımladı.

Rapora göre, Dünya genelinde artan ticaret hacmi, yatırım harcamaları ve sanayi üretiminin olumlu etkileriyle, 2017 yılında küresel ekonomide olumlu gelişmeler yaşanmaya başlanarak, ülkelerin ekonomiyi destekleyici mali politikaları ve finansal koşullardaki iyileşme ile özellikle gelişmiş ülkelerdeki ekonomik büyüme dünya ekonomik büyümesi de desteklendi.

BANKACILIK YASASI YASALLAŞTI

KKTC Bankacılık Sektörünün uluslararası standartlardaki gelişmelere uyumuna yönelik Yeni Bankacılık Yasası’nın yasalaştığı ifade edilen raporda, KKTC mali sektörüne ilişkin reform çalışmalarının omurgası konumundaki Bankacılık Yasası tüm tarafların katkısı ile hazırlandığı ve Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndan oybirliği ile geçerek yasalaştığı belirtildi.

Raporda, 62/2017 sayılı Bankacılık Yasası’nın amacının finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması ve sürdürülmesine, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına, finansal aracılık sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına ilişkin kuralları düzenlemek olduğuna işaret edildi.

Raporda ayrıca, 2001 yılından bu yana yürürlükte bulunan 39/2001 sayılı Bankalar Yasası’nın, yeni Bankacılık Yasası ile günümüz gelişmelerine uyumlandırılması, sektörde ve piyasalarda oluşan yeniliklere daha detaylı şekilde hüküm verebilecek konuma gelmesinin sağlandığı kaydedildi.

MERKEZ BANKASI’NA DAHA GENİŞ YETKİ VE SORUMLULUK

Bankacılık Yasası ile gerek mudilerin korunması, gerekse bankacılık sektörünün daha istikrarlı şekilde ilerlemesi için gereken yeni koruyucu hükümlerin yasaya eklendiğine dikkat çekilen raporda, değişikliklerle günün gelişmelerine daha hızlı tepki verilebilecek alt düzenlemeler hususunda KKTC Merkez Bankası’na daha geniş yetki ve sorumluluklar verildiği vurgulandı.

2017 yılının KKTC Merkez Bankası’nda yeniden yapılanma dönemi olduğuna da işaret edilen raporda, Merkez Bankası’nın organizasyon yapısının günümüz merkez bankacılığına uyumlu hale gelecek şekilde yeniden düzenlendiği kaydedildi.

Bu kapsamda daha önce var olan görevlerin müdürlükler arasında yeniden dağılımı yapılırken tanımlanan yeni görevlere uygun yeni müdürlükler de oluşturulduğu ifade edilen raporda, yeniden yapılandırılma ve yeni görev tanımlarına cevap verecek şekilde 2017 yılı içinde farklı kadrolara toplamda 45 yeni istihdam yapıldığına dikkat çekildi.

UBAN KULLANIMI ZORUNLU HALE GELİRKEN

Raporda, Kurumsal Elektronik Ödeme Sistemi’nin de de test aşamasına geldiğine dikkat çekilerek, ülkeye para transferinin verimli ve operasyonel risklerden uzak bir şekilde yapılabilmesi amacıyla hayata geçirdiği Elektronik Ödeme Sistemi’nin ardından 2017 yılı itibarı ile Kurumsal Elektronik Ödeme Sistemi kurulması ile ilgili çalışmaların büyük kısmının tamamlandığı da belirtildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Kamu kurumlarının bankalar aracılığıyla gerçekleştirdikleri ödemeleri elektronik ortamda güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak olan Kurumsal Elektronik Ödeme Sistemi test aşamasında olup, bu konudaki çalışmaların 2018 yılı içinde sonlandırılması hedeflenmektedir. 2017 yılı içerisinde ilgili kamu kurumlarına verilen destek ile EÖS’de hesaba ödemelerde UBAN veya IBAN kullanımı zorunlu hale getirilerek hesap numarası ile ödeme devre dışı bırakılmıştır.”