KKTC Merkez Bankası ile DAÜ ortak araştırma yapacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası bünyesinde oluşturulan araştırma bölümü ile ülkede bu alandaki kaynak boşluğunu doldurmayı ve akademik eserler ile yol gösterici olma hedeflenmekte

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Günay, söz konusu toplantıda DAÜ ile Merkez Bankası arasındaki iş birliği protokolüne ilişkin bilgi verdi. Geçtiğimiz günlerde DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilentoplantıya, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eralp Bektaş, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, KKTC Merkez Bankası Temsilcileri ve Fakülte Öğretim Üyeleri katıldı. Başkan Günay, protokolün DAÜ ve KKTC Merkez Bankası’nın topluma hizmet ve KKTC ekonomisine katkı koyma vizyonları çerçevesinde tarafların ortak mutabakatı ile belirleyeceği konularda araştırma, eğitim ve yayın faaliyeti yapmayı amaçladığını ifade etti.

Ortak Araştırma Yapılacak

İş birliği protokolünün KKTC ekonomisine yönelik hazırlanacak olan akademik yayınların artırılması yönünde ciddi bir adım olmasının yanında, protokolün her iki kurum için de fayda sağlayacağına inanılıyor. Başkan Günay, DAÜ ile iş birliği içerisinde olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, banka bünyesinde oluşturulan araştırma bölümü ile ülkede bu alandaki kaynak boşluğunu doldurmayı ve akademik eserler ile yol gösterici olmayı hedeflediklerini bildirdi. DAÜ’lü akademisyenlerin, Merkez Bankası araştırma birimi ile birlikte KKTC ekonomisine yönelik yapacağı yayınların artırılmasının hedeflendiği iş birliği protokolü kapsamında, KKTC Merkez Bankası tarafından KKTC ekonomisine ve bankacılık sektörüne katkı koyacak çalışmalara iş birliği protokolü çerçevesinde belirlenen kıstaslar üzerinden ödül de verilecek.