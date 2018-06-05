KKTC'de enflasyon kükredi

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, dün açıklanan KKTC'deki aylık enflasyon rakamlarıyla ilgili görüşlerini paylaşıyoruz:

KKTC Devlet Planlama Örgütü’nün (DPÖ) açıkladığı verilerine göre, KKTC’de enflasyon Mayıs ayında bir önceki aya göre % 3,65 ; bir önceki yılın Aralık ayına göre % 8,91 ; bir önceki yılın aynı ayına göre % 16,78 artış kaydetti



İthalat odaklı bir ekonomiye sahip KKTC’de bir tarafta dünyada yükselişe geçen petrol fiyatları, diğer bir tarafta ise Türk Lirası'nda devam eden soluksuz değer kaybının etkileri tüm çıplaklığı ile kendisini gösteriyor



Bu bağlamda, enflasyonun adeta kükrediğini ve neredeyse son 10 yılın (Kasım 2008 % 16,9) en yüksek enflasyon rakamı ile karşı karşıya olduğumuzu görüyorum



Enflasyonun alt kalemlerine baktığımızda, 12 ana grubun tümünde yükseliş yaşandığını not etmek gerekiyor



Bir önceki aya nazaran, lokanta ve hoteller kaleminde % 8,8 , eğlence ve kültür kaleminde % 6,02 ; enerji fiyatlarının küresel olarak yüksek seyir ve kur geçişkenliği ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar kaleminde ise % 5,78 yükseliş görülüyor



Enflasyon rakamlarına biraz da magazin tarafından yaklaşırsak:



Fiyat en fazla artış gösteren çiçek lahanası %75 , limon %60 , marul % 58 olurken ; fiyatı en çok düşen salatalık % 56 ve dolmalık biber % 49 ve karpuz % 43 olmuş



Kapsanan en ağırlıklı 40 maddeye baktığımızda ise, Hellim fiyatı % 16, Elektrik Faturası % 15,4 , Tatil amaçlı turlar ise % 15 artış kaydetmiş



Bir tarafta Türk Lirası'ndaki değer kaybının gecikmeli etkisi, diğer tarafta ise petrol fiyatlarının yüksek seyri (kontrat etkisi) ve beraberinde geçen senenin düşük baz etkisi göz önüne alınırsa (Haz 2017 % 0,68 ; Tem 2017 % 1,50 ; Ağustos 2017 % 0,42 ve Eylül % 0,51) enflasyonda zirvenin henüz görülmediğini ve yükselişin devam edeceğini söyleyebiliriz

