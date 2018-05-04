“KKTC, akaryakıtta Türkiye ve Güney’den daha ucuz”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, KKTC akaryakıt fiyatlarının gerek Türkiye gerekse Güney Kıbrıs’ta uygulanan fiyatların çok altında olduğuna dikkat çekti

Hükümetin, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar karşısında bütçe imkânları çerçevesinde tedbir alarak, bunların tüketiciye asgari oranda yansımasını sağlamaya çalıştığı, bu çerçevede Fiyat İstikrar Fonu (FİF) rakamlarını indirdiği açıklandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkeye ithal edilen akaryakıt ürünlerinin fiyatının uluslararası borsalarda oluşan fiyatlara bağımlı olduğu ve fiyatların da özellikle petrolün üretildiği coğrafyalardaki siyasi gerilimlerle çok değişken olabildiğine işaret edilerek, 2017 yılı sonunda ortalama 117,47 kuruş olan FİF rakamında hükümetin, dün itibariyle yürürlüğe giren akaryakıt fiyatlarında yüzde 34,02 indirim yaparak, FİF uygulamasını ortalama 77,50 kuruş seviyesine çektiği belirtildi.

Açıklamada “Henüz 100. gününü tamamlamamış olan hükümetimiz akaryakıt fiyatlarında yapılacak olan fiyat artışlarının doğuracağı olumsuz etkilerin bilinciyle önceki hükümet döneminde son 1 yılda FİF’da yapılan indirimin 2,50 katı daha fazla indirim yapmıştır” denildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, ülkeye ithal edilen akaryakıt ürünlerinin fiyatının uluslararası borsalarda oluşan fiyatlara bağımlı olduğuna işaret edilerek şunlar ifade edildi:

“Bilindiği üzere bu fiyatlar özellikle petrolün üretildiği coğrafyalardaki siyasi gerilimlerle çok değişken olabilmektedir.

2016 ile 2017 yılının başını içeren dönemde 40-50 dolar seviyesinde uzun bir süre seyreden petrol fiyatları 2017 yılı ortaları itibariyle 50 dolar seviyelerinden 72-75 dolar bandına çıkmıştır.

Ham petrol fiyatlarında çok kısa sürede oluşan bu yüzde 50 oranında artışın yanında Türk lirasının değer kaybı da Türk Lirası maliyetleri artırmıştır.

Hükümetimiz yukarıda belirtmiş olduğumuz nedenlerden dolayı oluşan akaryakıt fiyatlarındaki artışlar karşısında bütçe imkânları çerçevesinde tedbir alarak bunların tüketiciye asgari oranda yansımasını sağlamaya çalışmış, bu çerçevede FİF rakamlarını indirmiştir. “

“2017 SONUNDA FİF’DE YÜZDE 13,63 ORANINDA İNDİRİM YAPILDI”

2016 sonu itibariyle ortalamada 136,01 kuruş olan FİF rakamının 2017 yılı sonunda ortalama 117,47 kuruş olarak uygulandığı ve FİF’de yüzde 13,63 oranında indirim yapıldığı anımsatılan açıklamada, geçmiş hükümet döneminde, uygulanan FİF rakamları şöyle aktarıldı:

“TARİH 95 Oktan Benzin 98 Oktan Benzin Euro dizel Gazyağı

01.01.2016 138,85 Krş. 151,06 Krş. 124,33 Krş. 129,78 Krş.

29.11.2017 119,50 Krş. 131,07 Krş. 108,57 Krş. 110,74 Krş.

Buna göre; 2016 sonu itibariyle ortalamada 136,01 kuruş olan FİF rakamı 2017 yılı sonunda ortalama 117,47 kuruş olarak uygulanmış ve FIF’de yüzde 13,63 oranında indirim yapılmıştır. "

4’LÜ KOALİSYON HÜKÜMETİ DÖNEMİ… “YÜZDE 34,02 İNDİRİMLE FİF 77,50 KURUŞ SEVİYESİNE ÇEKİLDİ”

Bakanlık açıklamasında, 2017 yılı sonunda ortalama 117,47 kuruş olan FİF rakamında, hükümetin bugün itibariyle yürürlüğe giren akaryakıt fiyatlarında yüzde 34,02 indirim yaparak FIF uygulamasını ortalama 77,50 kuruş seviyesine çektiği belirtildi ve şu rakamsal veriler aktarıldı:

“C.T.P - H.P – T.D.P – D.P Hükümeti Dönemindeki FİF Rakamları:

TARİH 95 Oktan Benzin 98 Oktan Benzin Euro dizel Gazyağı

03.02.2018 81,61 Krş. 92,09 Krş. 69,95 Krş. 58,12 Krş.

03.05.2018 89,11 Krş. 98,37 Krş. 68,20 Krş. 54,31 Krş.

2 OCAK 2018 – 2 MAYIS 2018 Dönemi Merkez Bankası Efektif Dolar Satış Kuru:

02.01.2018 01.02.2018 01.03.2018 02.04.2018 02.05.2018

3,7776 3,7691 3,8208 3,9707 4,1344

Buna göre; 2017 yılı sonunda ortalama 117,47 kuruş olan FİF rakamında Hükümetimiz 03.05.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren akaryakıt fiyatlarında yüzde 34,02 indirim yaparak FIF uygulamasını ortalama 77,50 kuruş seviyesine çekmiştir. Bu indirimlerin yapıldığı dönemde yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere ithal edilen akaryakıt ürünlerinin alımında kullanılan dolar kurunun Türk Lirasına karşı yüzde 9,45 değerlendiği de unutulmamalıdır.”

“SON 1 YILDA FİF’DA YAPILAN İNDİRİMİN 2,50 KATI DAHA FAZLA İNDİRİM YAPILDI”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı açıklamasında, KKTC akaryakıt fiyatlarının gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde uygulanan fiyatların çok altında olduğuna da işaret edilerek şunlar kaydedildi:

“Henüz 100. gününü tamamlamamış olan hükümetimiz akaryakıt fiyatlarında yapılacak olan fiyat artışlarının doğuracağı olumsuz etkilerin bilinciyle önceki hükümet döneminde son 1 yılda FİF’da yapılan indirimin 2,50 katı daha fazla indirim yapmıştır.

Hale hazırda KKTC akaryakıt fiyatları gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde uygulanan fiyatların çok altındadır.

FIF devlet bütçesinin gelir kalemlerinden biri olup başta tarım ve hayvancılık olmak üzere çeşitli sektörlere verilen destek ve teşviklerin finansmanında kullanılan önemli bir kaynaktır. Hükümetimizin akaryakıt fiyatlarındaki zorunlu düzenlemeleri yukarda ifade edilenler ışığında, bütçe disiplini çerçevesinde oluşan dengeleri ve ilgili mevzuatın izin verdiği alt seviyeyi de göz önüne alarak mümkün olan en düşük seviyede düzenlemiştir.”