banner411
banner69
Tashtemirov, korona günlerinde “Bahar” isimli heykelini beğeniye sundu
Tashtemirov, korona günlerinde “Bahar” isimli heykelini beğeniye sundu
4 0
Bolkan yardım için sahada
Bolkan yardım için sahada
144 0
 
Yağmurlu hava doğu bölgesinde etkili oldu
Yağmurlu hava doğu bölgesinde etkili oldu
66 0
Iniesta emekliye ayrılmayı düşünmüyor
Iniesta emekliye ayrılmayı düşünmüyor
56 0
Sanatçı İrina Lavrinenko, üretmeye devam ediyor
Sanatçı İrina Lavrinenko, üretmeye devam ediyor
15 0
KARINCALARDAN KURTULMANIN DOĞAL YOLLARI.
KARINCALARDAN KURTULMANIN DOĞAL YOLLARI.
439 0
Güney’de karantina bitiyor
Güney’de karantina bitiyor
128 0
banner440

KITSAB, yeni dönem için önerilerini Tatar'a iletti

banner27

KITSAB, yeni dönem için önerilerini Tatar'a iletti

Başbakan Ersin Tatar, Orhan Tolun başkanlığındaki Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat  Acenteleri  Birliği (KITSAB) Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.

Başbakanlıkta gerçekleştirilen kabulde, birlik üyeleri Başbakan Tatar’a salgın dolayısıyla içinde bulunulan süreçte yaşanan sıkıntılarını  aktardılar.

KITSAB BAŞKANI TOLUN ÖNERİLERİNİ AKTARDI

Koronavirüs sürecinde turizm konusunda izlenecek yolla ilgili  önerilerini de Başbakan Tatar’a aktaran KITSAB Başkanı Orhan Tolun,  önerilerinin hayata geçirilmesi konusunda destek talebinde bulundu.

TATAR: TÜM SEKTÖRLERİN FAALİYETE GEÇMESİYLE ESKİ GÜNLERE YAVAŞ YAVAŞ DÖNÜLECEK

Başbakan Ersin Tatar ise kabulde kürsel salgında sadece bireyler değil ülkelerin de ciddi sıkıntılar yaşamakta olduğuna dikkat çekerek ülkemizde anında alınan sıkı önlemlerle sağlık açısından ciddi bir sorun yaşamadan bu sürecin geçirilmekte olduğuna dikkat çekti. Tatar, “Bu Hükümetin başarısıdır. Sağduyulu ve bilim insanlarının önerileri doğrultusunda bir süreç yürütülmüştür. Bugün gelinen aşamada artık açılımlar gündeme gelebilecektir” dedi.

Başbakan Tatar, aşamalı olarak açılımlar  gerçekleştirildikten sonra ekonominin çarklarının döneceğini ve tüm sektörlerin de faaliyete geçmesiyle eski günlere yavaş yavaş dönüleceğini kaydetti.  

Turizmin ülke için çok önemli bir sektör olduğunu ve acentelerin de bu sektörde etkin rolü bulunduğuna dikkat çekerek “umutluyum bu sıkıntıları da aşacağız” ifadesini kullandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.