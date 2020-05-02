KITSAB, yeni dönem için önerilerini Tatar'a iletti

Başbakan Ersin Tatar, Orhan Tolun başkanlığındaki Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.

Başbakanlıkta gerçekleştirilen kabulde, birlik üyeleri Başbakan Tatar’a salgın dolayısıyla içinde bulunulan süreçte yaşanan sıkıntılarını aktardılar.

KITSAB BAŞKANI TOLUN ÖNERİLERİNİ AKTARDI

Koronavirüs sürecinde turizm konusunda izlenecek yolla ilgili önerilerini de Başbakan Tatar’a aktaran KITSAB Başkanı Orhan Tolun, önerilerinin hayata geçirilmesi konusunda destek talebinde bulundu.

TATAR: TÜM SEKTÖRLERİN FAALİYETE GEÇMESİYLE ESKİ GÜNLERE YAVAŞ YAVAŞ DÖNÜLECEK

Başbakan Ersin Tatar ise kabulde kürsel salgında sadece bireyler değil ülkelerin de ciddi sıkıntılar yaşamakta olduğuna dikkat çekerek ülkemizde anında alınan sıkı önlemlerle sağlık açısından ciddi bir sorun yaşamadan bu sürecin geçirilmekte olduğuna dikkat çekti. Tatar, “Bu Hükümetin başarısıdır. Sağduyulu ve bilim insanlarının önerileri doğrultusunda bir süreç yürütülmüştür. Bugün gelinen aşamada artık açılımlar gündeme gelebilecektir” dedi.

Başbakan Tatar, aşamalı olarak açılımlar gerçekleştirildikten sonra ekonominin çarklarının döneceğini ve tüm sektörlerin de faaliyete geçmesiyle eski günlere yavaş yavaş dönüleceğini kaydetti.

Turizmin ülke için çok önemli bir sektör olduğunu ve acentelerin de bu sektörde etkin rolü bulunduğuna dikkat çekerek “umutluyum bu sıkıntıları da aşacağız” ifadesini kullandı.