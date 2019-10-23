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Kişi başına düşen milli gelir 2018 yılında 13 bin 277 Dolar

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Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), 2018 yılında 1.3%  reel büyüme kaydederek, cari fiyatlarla 18 milyar 324 milyon 165 bin 339.2 TL’ye ulaştı. Kişi başına düşen  Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ise,  2018 yılında 13 bin 277 ABD  doları oldu

Kişi başına düşen milli gelir 2018 yılında 13 bin 277 Dolar
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İstatistik Kurumu, 2018 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla  (GSYH)  ve Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)  gerçekleşme sonuçlarını açıkladı.
İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi olarak tanımlanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), 2018 yılında 1.3%  reel büyüme kaydederek, cari fiyatlarla 18 milyar 324 milyon 165 bin 339.2 TL’ye ulaştı.
Kişi başına düşen  Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ise,  2018 yılında 13 bin 277 ABD  doları oldu.
2018 yılında sektörel bazda sabit fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, 7.6% ile  “İnşaat” sektöründe kaydedildi. Bu sektörü, 5.3% büyüme ile  Serbest Meslek ve Hizmetler” sektörü takip etti. 
2018 yılında sektörlerin toplam GSYH içerisindeki payları (cari fiyatlarla) incelendiğinde  ise; ticaret-turizm %20.8 (Toptan-Perakende Ticaret 11.2%, Otelcilik-Lokantacılık 9.6%), Serbest Meslek ve Hizmetler 15.8% (Yükseköğrenim 9.2%, Serbest Meslek ve Hizmetler diğer 6.6%), Kamu Hizmetleri 13.4%, İthalat Vergileri 9.2%, Sanayi 8.4%, Ulaştırma-Haberleşme 7.3% (Ulaştırma 6.2%, Haberleşme 1.1%), Mali Müesseseler 8.1%, İnşaat 5.9%, Tarım 6.2% ve Konut Sahipliği 4.9% olarak gerçekleşti.
İstatistik Kurumu açıklamasında, 2018 yılında KKTC’de ekonomik büyüme 1.3% olarak gerçekleşirken, bu oranın  Türkiye’de 2.6%, Güney Kıbrıs’ta 3.9%, Avrupa Birliği’nde ise ortalama 2.0%  olarak gerçekleştiğine dikkat çekildi.
Detaylı bilgilere, İstatistik Kurumunun resmi web sitesi “http://www.stat.gov.ct.tr”  adresinden ulaşılabiliyor.

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