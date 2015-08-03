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Kırsal Kalkınmaya AB'den 4,8 milyon Euro'luk hibe

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  Kuzey Kıbrıs’ın kırsal kalkınmasına sağlanması hedeflenen yeni 4.8 milyon euroluk hibe projelerle ilgili tanıtım paneli gerçekleşti. Konuk AB uzmanlarının da katıldığı Panel’de “Kırsal Kalkınma ve Tarımda...

Kırsal Kalkınmaya AB'den 4,8 milyon Euro'luk hibe
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Kuzey Kıbrıs’ın kırsal kalkınmasına sağlanması hedeflenen yeni 4.8 milyon euroluk hibe projelerle ilgili tanıtım paneli gerçekleşti. Konuk AB uzmanlarının da katıldığı Panel’de “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Rekabet Edebilirlik” masaya yatırıldı

 

AB Bilgi Merkezi’nin düzenlediği ‘Kırsal Kalkınma ve Tarımda Rekabet Edebilirlik Konusunda Uyum Süreci’ Paneli gerçekleşti.

Konuyla ilgili kamu kuruluşları ve AB hibe programlarından yararlanan kişi ve kuruluş temsilcilerinin yoğun katılımıyla Merit Lefkoşa Otel’de 31 Temmuz da gerçekleşen ve yaklaşık 3 saat süren Panel’e, Kıbrıs’taki görevine yeni atanan AB Kırsal Kalkınma uzmanı Vaidotas Kiudulas’ın açış konuşmasıyla başlandı.  Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi uzmanı Burcu Barın, Tarım Bakanlığı’nda kırsal kalkınma birimi görevlisi Simge Tuğbay, Ziraat Mühendisleri Odası temsilcisi Tarım Bakanlığı uzmanlarından Niyazi Nizam’ın sunumlarla katkı koydukları Panel, katılımcıların sorularına verilen yanıtlarla tamamlandı. AB Program Destek Ofisi Proje Yöneticisi Agustin Mora Colorado’nun da görüşlerini anlattığı ve soruları yanıtladığı Panel sonunda AB Bilgi Merkezi görevlileri katılımcılar ve sorularla katkı koyanlara anı olarak fidan ve çiftçi şapkaları armağan ettiler. 

 

AB Bilgi Merkezi Panel öncesinde 4 gün süreyle kırsaldaki bazı büyük yerleşim birimlerinde kırsal kalkınmadan kullanılacak hibe programlara ilişkin tanıtım toplantıları düzenledi. 

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