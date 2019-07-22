Kır zincirlerini gel aşka kanalım seninle: USD/TRY

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Her ne kadar başlığımız akla hemen sanatçı Tarkan’ın müthiş aşk şarkısının getirse de, konumuz maalesef başka.
- Bu hafta TCMB’den yüksek dozda faiz indirimi bekliyoruz. Perşembe günü sonuçlanacak olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB’nin %24 olan olağan politika faizini en az 400 baz puan indireceğini öngörüyoruz
- Her ne kadar genel kabul görmüş ekonomi teorisi ile uyuşmasa da, enflasyonun nedeninin yüksek faiz olduğu fikrine sıkı sıkı sarılan Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın,Başkan Çetinkaya’nın görevinden “talimatlara uymadığı” gerekçesi ile alması, faizi indiriminin arkasındaki görüşümüzün temelini oluşturuyor
- Bu minvalde, uzun bir süredir düşüş ve yükseliş trend çizgileri arasında sıkışanUSD/TRY kurunda bu hafta zincirlerin kırılacağını düşünüyoruz. Detaylar grafikten görülebilecek olsa da, yukarda 5,7250-5,75 bandının üzerinde gecelik bir kapanışta (kırmızının geçilmesi) 5,85 ve 6,00 seviyelerini ;aşağıda ise 5,60 – 5,62 bandının altında bir kapanışta ise (yeşilin kırılması) 5,56 ve 5,47 seviyelerini takip edeceğiz.
USD/TRY
Karar haftasına girdik. Uzun süredir USD/TRY kurunda yukardan gelen kırmızı çizgi ile aşağıdan gelen yeşil çizgi arasında yaşana sıkışma nihayet bu hafta bir yöne evrilecek. Yukarda 5,7250 – 5,75 bandı üzerinde gecelik kapanış, aşağıda ise 5,60 – 5,62 altında olası bir düşüşte, yönün değişmeye başlayacağına ikna olacağız. Yukarı atakta, 5,75 üzerinde kademeli olarak 5,85 ve 6 seviyelerini hedefleyeceğiz. Aşağıda ise 5,56 ve devamında 5,47 hedef sahasına girecektir. İşimiz falcılık değil. Bu nedenle hangi çizginin kırıldığını takip ederek pozisyon kovalayacağız.
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