Kır zincirlerini gel aşka kanalım seninle

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Geride bıraktığımız haftanın geneli, temkinli iyimser bir seyirle tamamlandı. Küresel piyasalarda var olan tedirginlik, merkez bankalarının sınırsız desteği ile şimdilik dengeye oturdu.
- Yatırımcılar, bir tarafta küresel çapta izolasyonların ve tedbirleri gevşetilmesi ile normalleşmeyi kutlamaya çalışırken, diğer bir tarafta ise artan vaka sayıları, ‘ikinci tur’ bir satış dalgası yaratır mı endişesini de beraberinde taşıyor.
- Buna rağmen, hem para hem de maliye politikası aracılığı ile ekonomik aktivitenin durmaması için sarf edilen yoğun çaba, finansal piyasaları, getiri arayışına iterek hisse senedi piyasalarında rallinin sürmesine yardımcı oluyor.
- İçeride de durum pek de farklı değil. Her ne kadar genele yayılan bir alım dalgasından söz edemesek de, geçen hafta, Türkiye Varlık Fonunun Turkcell hisselerini yukarı taşıması ile BİST100 endeksi haftayı %4’e yakın yükselişle tamamladı.
- USD/TRY cephesinde, 6,84-6,85 seviyesinin ne kadar önemli bir teknik seviye olduğu bir kez daha görmüş olduk. Geride bıraktığımız haftanın genelinde, 6,85 etrafındaki yatay seyir korunurken, zincirini koparması durumunda, geminin ilk etapta 6,98 seviyesine doğru ilerlemesini bekliyoruz (bakınız grafik).
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