Kıbrıs’ta sosyal işletmelerin kalkınması teşvik etme hedefleniyor

Proje, kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir ekonomiyi geliştirirken, sosyal, ekonomik ve çevresel ihtiyaçları karşılayabilecek yenilikçi fikir ve girişimleri ortaya koyup destekleyerek, Kıbrıs’ta sosyal işletmelerin kalkınmasını teşvik etmeyi hedefliyor

Avrupa Birliği (AB) destekli “Sosyalleşin: Sosyal Girişimcilikle İstihdamı Destekliyoruz” isimli proje başladı.

“Eğitimde Yenilik ve Değişim VII” Hibe Programı altında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), AKTI Proje ve Araştırma Merkezi ve Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) tarafından yürütülen proje, Ağustos 2021’e kadar devam edecek.

MASDER’den yapılan açıklamaya göre, kişisel sınırları zorlayıcı toplumlararası bir karakter taşıyan proje, sosyal girişimcilikte yeni beceriler ile öğrenme fırsatları sunarak bireylerin toplum içerisindeki katılımını güçlendirmeyi ve böylelikle de Kıbrıs’ta istihdam edilebilirliği desteklemeyi amaçlıyor.

Proje, kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir ekonomiyi geliştirirken, sosyal, ekonomik ve çevresel ihtiyaçları karşılayabilecek yenilikçi fikir ve girişimleri ortaya koyup destekleyerek, Kıbrıs’ta sosyal işletmelerin kalkınmasını teşvik etmeyi hedefliyor.

Özellikle kadın ve gençlerden oluşan proje hedef grubunun, proje kapsamında farkındalık yaratma, kapasite geliştirme, iş tabanlı öğrenme, çalışma ziyaretleri ve ağ oluşturma faaliyetlerine katılarak girişimcilik becerilerini artırmasına ve iş piyasasına erişiminin kolaylaştırılmasına çalışılacak.

Tüm etkinlik ve faaliyetlerin geleneksel ve sosyal medya araçları üzerinden tanıtımı yapılacak ve etkinlik ile faaliyetlere ilgi duyan kişilerin bu fırsatları yakalayıp “sosyalleşmesine” yardımcı olunacak.

Proje ve gelecekteki etkinliklerle ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenler, www.gosocialcy.eu internet sitesini ziyaret ederek veya ‘GoSocialCyprus’ isimli Facebook ve Twitter Sayfasını beğenerek güncellemelerden haberdar olabilecek.