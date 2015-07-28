Kıbrıslı Türk ve Rum iş adamları iki etkinlik düzenliyor.

Kıbrıslı Türk ve Rum iş adamları, Kıbrıs sorununun çözümüne katkı amacıyla iki etkinlik düzenliyor. “Kıbrıs Ticaret Forumu”nun açıklanacağı ortak etkinlik perşembe akşamı; Kıbrıslı...

Kıbrıslı Türk ve Rum iş adamları, Kıbrıs sorununun çözümüne katkı amacıyla iki etkinlik düzenliyor.

“Kıbrıs Ticaret Forumu”nun açıklanacağı ortak etkinlik perşembe akşamı; Kıbrıslı Türk, Rum, Türkiye, Yunanistan ve Avrupa’dan iş adamlarının katılacağı panel ise Cuma günü yapılacak.

PERŞEMBE AKŞAMI FORUM

İşadamları Derneği (İŞAD) Başkanı Metin Şadi’nin açıklamasına göre, Güney Kıbrıs’ta İŞAD partneri olan OEB ile 30 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.30’da Lefkoşa Merit Hotel’de forum düzenliyor.

Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum iş dünyası temsilcilerinin gönüllü katılımlarıyla düzenlenecek toplantı ve yemekte İŞAD ve OEB, Kıbrıslı Rum ve Türk iş insanlarının birlikte işbirliği yapacakları “Kıbrıs Ticaret Forumu” açıklanacak.

Geceye Kıbrıslı Türk müzakereci Özdil Nami ve Rum müzakereci Mavroyannis’in de katılması bekleniyor.

Yemeğe konuk Türkonfed heyeti, Yunan temsilciler ve UEAPME’nin de davet edildi.

CUMA GÜNÜ PANEL

İŞAD Başkanı Metin Şadi, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği’yle (TÜSİAD) birlikte üye olduğu Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TURKONFED) ile birlikte ise 31 Temmuz Cuma günü saat saat 14.30’da ise, TURKONFED’in ev sahipliğinde Lefkoşa Merit’te “Kıbrıs’ta Çözüm ve Ekonomi” başlıklı panel yapılacağını, bu panele de Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk ve Türkiye iş insanlarının ve medyasının katılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açılış konuşmasını yapacağı belirtilen panelde, İŞAD Başkanı Metin Şadi ve TURKONFED Başkanı Tarkan Kadaoğlu da konuşacak.

PANELİSTLER

Panelistler ise, Güney Kıbrıs’tan OEB Başkanı Christos Michaelides, TÜSİAD Brüksel Temsilcisi Bahadır Kaleağası, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ ve İŞAD adına Necdet Ergün olacak.

Panel BRT’den naklen yayınlanacak.