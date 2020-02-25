Kıbrıs Developments konut sahiplerine yeni bir fırsat sunuyor

Yatırım amaçlı satın alınan bir konuttan kısa dönem kiralama yolu ile daha fazla kazanç elde edilebileceğinden yola çıkılarak, Kıbrıs Developments projelerinin konut sahiplerine katma değer yaratmak amacıyla kurulan Kıbrıs Holiday Homes, uluslararası standartlar ve tam hizmet anlayışı ile kurumsal yapıda hizmet verecek

Blue Way Group bünyesinde, 35 yıldır gayrimenkul sektöründeki öncü ve yenilikçi çalışmaları ile sektöre yön veren Kıbrıs Developments, projelerinin konut sahiplerine kârlı bir fırsat sunuyor. Kıbrıs Holiday Homes markası altında konutların kısa dönem konaklama amaçlı kiralama faaliyetleri, tam hizmet anlayışı ile profesyonel standartlarda gerçekleştirilecek. www.kibrisholidayhomes.com internet adresi üzerinden konutlar için rezervasyon işlemlerinin yapılabileceği platformda güvenli ödeme ve kullanıcı yorumlarının şeffaf olarak görünürlüğü de sağlanacak.

Sektöre kattığı birçok yenilik yanında teknoloji kullanımı konusunda da yenilikçi ve öncü bir duruş sergileyen Kıbrıs Developments Proje Tasarımı ve Pazarlama Bölümü Direktörü Harper Özbirim, Kıbrıs Holiday Homes lansmanı için düzenlenen toplantıda ilk olarak markanın doğuşuna yön veren gelişmeleri aktardı. Dünya genelinde tatil planlama trendlerini analiz ettiklerini, otellerin yanı sıra “turistik rezidans” olarak adlandırılan tatil amaçlı evlerin de tercih edilmesinde artış olduğunu belirtti.

Yatırım amaçlı satın alınan bir konuttan kısa dönem kiralamalar yolu ile daha fazla kazanç elde edilebileceğinin hesaplandığını, bu vesile ile konut sahiplerine katma değer yaratmak amacı ile Kıbrıs Holiday Homes adı altında yeni bir hizmet alanı başlattıklarını söyleyen Özbirim, Kıbrıs Developments projelerinin gerek site içerisinde sunulan imkanlar, gerekse yapısal özellikleri açısından ideal bir turistik rezidanstan beklentilere cevap verecek nitelikte olmasına da vurgu yaptı.

Turizm sektöründe önemli düzeyde bilgi ve birikime de sahip olduklarını hatırlatan Özbirim, kiralanacak olan konutların lokasyon avantajının yanı sıra yüksek standartlara sahip olduğunu sözlerine ekledi. Bütünsel bir yaklaşımla, kurumsal yapıda ve uluslararası standartlarda hizmet sunacak olan Kıbrıs Holiday Homes, konutlarını bu sistem üzerinden kiralamaya açacak olan konut sahiplerine yönelik olarak online bir panel üzerinden elde edecekleri gelirleri şeffaf bir şekilde görme imkanı da sunacak.

“Sadece binayı yapmak olmaz, katma değer de sağlamalıyız”

Günümüzde inşaat şirketlerinin sadece bina yapmanın ötesinde ek hizmetler ile katma değer yaratmayı amaçlamaları gerektiğinin önemine değinen Özbirim, Kıbrıs Holiday Homes ile hem gayrimenkul sektörüne iyi bir uygulama örneği sunacaklarını, hem de konut sahiplerine yatırımlarının geri dönüşü olarak değer katacaklarını vurguladı.

Harper Özbirim, lansman sırasında yaptığı sunumun sonunda şunları söyledi: “Bu yıl Kıbrıs Developments’in 35. yılını kutluyoruz. Bu zamana kadar yaptığımız gibi bu dönemde de birçok yenilik sunuyor olacağız. Kıbrıs Holiday Homes bu yeniliklerden sadece bir tanesi. Sürekli olarak çıtamızı yükseltmeye odaklı bir şirketiz. Dünyayı takip ediyor ve müşterilerin beklentilerini iyi analiz ediyoruz. Projelerimizi hayata geçirirken hem Kıbrıs’a, hem de sektörümüze değer katmasını, fark yaratmasını hedefliyoruz. Kıbrıs kültürü ve geleneklerini yaşatmak konusunda büyük hassasiyete sahip olmamız nedeni ile yaptığımız her işin, her projenin anlamlı olmasını önemsiyoruz. Kıbrıs Holiday Homes ile kültürümüz gereği misafirperverliğimizi de ön plana çıkaracağız. Bu yaklaşımımızın da ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Tüm çalışmalarımızda bu bilince sahibiz.”