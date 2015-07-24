Kıbrıs Bankası Atina Borsası'ndan çıkıp Londra Borsası'na giriyor

Kıbrıs Bankası CEO’su John Hourican, bankanın Atina Borsası’ndan çıkıp Londra Borsası’na gireceğine dair haberleri doğruladı. Simerini gazetesine göre Hourican, henüz bir anlaşmaya varmadıklarını, ancak...

Kıbrıs Bankası CEO’su John Hourican, bankanın Atina Borsası’ndan çıkıp Londra Borsası’na gireceğine dair haberleri doğruladı.

Simerini gazetesine göre Hourican, henüz bir anlaşmaya varmadıklarını, ancak gözlerinin Londra Borsası’nda olduğunu söyledi.

Hourican, bu durumun, bankanın finans sisteminin İngiltere’dekiyle daha uyumlu olmasından kaynaklandığını kaydetti.

Gazete, bir diğer haberinde de, Kıbrıs Bankası’nın Rusya’daki şubesi Uniastrum Bank’ın kapanması nedeniyle 700 milyon Euro’luk zarar ettiğini yazdı.

IMF TEMSİLCİSİ RICE: “TARİHİ BAŞARI”

Öte yandan Politis gazetesi, Uluslararası Para Fonu (IMF) Temsilcisi Gerry Rice’ın, Güney Kıbrıs’ın mali programlarla ilgili “tarihi bir başarı gösterdiği” değerlendirmesi yaptığını yazdı.

Gazeteye göre Rice, Troyka’nın Güney Kıbrıs’taki temaslarının tamamlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalarında, Güney Kıbrıs’ın gösterdiği çabaların meyvelerini vermeye başladığını kaydetti.

İŞSİZLİK AZALDI, UZUN VADELİ İŞSİZ ORANI ARTTI

Bu arada Haravgi gazetesi de, Güney Kıbrıs’taki işsizlik oranı azalırken, uzun vadeli işsiz oranında artış kaydedildiğini yazdı.

Gazete, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ta 77 bin 142 işsiz bulunduğunu ve bunlardan 33 bin 249’unun bir yıldan fazla süreyle işsiz olduğunu yazdı.