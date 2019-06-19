Kıbrıs Adası yakınlarında sular ısınıyor

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Son günlerde göreceli iyimser bir seyir izleyen Türk Lirası, sabah erken saatlerde bültenimizi yazarken, sert bir satış baskısına maruz kaldı. Aşağıda izah edeceğiz
- Önce düne dönelim… Hatırlanacağı üzere, son günlerde takvim anlamında önemli günlerden geçtiğimizi söyleyip duruyoruz. Dün başlayan ve bu akşam sonuçlanacak FED FOMC toplantısından beklenen faiz indirimi yönünde sinyal, hafta sonu yenilenecek İstanbul seçimleri ve akabinde Osaka’da G20 zirvesinde yüz yüze görüşecek Trump-Erdoğan zirvesine yönelik beklentiler, Türk mali piyasalarının üzerinde var olan kara bulutlar bir nebze de olsa dağıtmaya başladı
- Küresel ekonomik sorunların çözümünde önemli platformlardan biri sayılan G20 Liderler Zirvesinde ele alınacak reel politik ve jeopolitik hususların başında haliyle gündemin bir numarası haline gelen ticaret savaşlarının biteceğine yönelik ABD-Çin el sıkışması olacaktır. Dün ABD Başkanı Trump, Çin’li mevkidaşı Xi ile Osaka’da görüşeceklerini dün söylerken; öncesinde ise ekiplerin temaslarını artıracağını paylaştı
- Ticaret savaşlarının çözüm bulabileceğine yönelik dün artan inanışların yanı sıra,Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yeni genişleme yanlısı adımlar atılabileceğine yönelik açıklamaları da piyasaları destekledi.
- Draghi’nin açıklamalarına ABD Başkanı Trump’dan sert eleştiri geldi. Trump, EUR’nun değerini düşürme yanlısı bu adımını ticarete adil rekabeti engellediğini söyledi. EUR/USD paritesi 1,1180 seviyesine varan bir gevşeme kaydetti
- Elbette, yukarda da izah etmeye çalıştığım üzere önemli takvimin yanına, ECB’nin de parasal gevşeme için adım atabileceğini söylemesi, gelişmekte olan ülke para birimleri için olumlu bir haber olarak nitelendirildi. FED toplantısı, İstanbul seçimleri, Osaka Erdoğan-Trıump zirvesi, Çin-ABD görüşmesi ve tümümün üzerine ECB’den gelen parasal gevşeme sinyali ile USD/TL kuru dün güne başladığı 5,87’li seviyelerden 5,81’li seviyelere varan bir geri çekilme kaydetti. Hatırlanacağı üzere, Moody’s sonrası 5,93’den yönünü aşağıya çevirmişti
- ECB’nin yeni faiz indirimlerine gidebileceği yönündeki açıklamanın desteğiyle Türk hisse senedi piyasasında da alımlar güçlendi. BIST100 endeksi günü bankacılık hisseleri önderliğinde %2,1 yükselişle 94,200 puan seviyesinden tamamladı
- Öte yandan Kıbrıs adası yakınlarında yaşanan hareketlilik ise dikkatlerden kaçmıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Yavuz’u Perşembe günü uğurlayacaklarını ve Temmuz başı gibi KKTC'den alınan ruhsat sahası üzerinde ilk sondaja başlanacağını söyledi
- Güney Kıbrıs Rum yönetimi Cumhurbaşkanı Anastasiades ise Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ada civarında doğalgaz sondaj faaliyetleri konusunda daha güçlü bir mesaj vermesini beklediğini belirtti.
- Analizin devamı içinaşağıdaki linke tıklayın:
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