"KIB-TEK'te 50 milyon 676 bin TL kayıp yaratıldı"

Başbakan Erhürman açıklamasında, kendilerinden önceki hükümet döneminde, elektrik fiyatlarında nizamnameye aykırı biçimde iki yıl boyunca artış yapılmadığına dikkat çekti ve bu şekilde KIB-TEK'te 50 milyon 676 bin TL kayıp yaratıldığını belirterek, bu kaybın sadece KIB-TEK'in kaybı değil, elektrikte yapabilecekleri yatırımları yapamayacak noktaya geldikleri için halkın ve ülkenin kaybı olduğunu dile getirdi

Başbakan Tufan Erhürman, hükümete elektrikte bırakılan mirasın, ya popülizm yapıp kurumu geri dönülmez noktalara taşımak ya da yapılabilecek asgari zammı yapıp elektrikte sürdürülebilir bir yapıya ulaşmaya çalışmak olduğunu söyledi.

Erhürman, “Evet risk aldık ve ikincisini seçtik. Akaryakıtta ise mevzuat ve mali olanaklar çerçevesinde seçenek bile bırakılmadı. Her şeyi açık açık konuşmanın zamanıdır. Popülizme ve günü kurtarma çabasına devam etmek mümkün değil” dedi.

Erhürman, sosyal medya hesabından, akaryakıt ve elektrik zammıyla ilgili açıklama yaptı. Erhürman, hiçbir hükümetin, hele de seçime giderken zam yapmak istemediğini vurguladı.

Başbakan Erhürman açıklamasında, kendilerinden önceki hükümet döneminde, elektrik fiyatlarında nizamnameye aykırı biçimde iki yıl boyunca artış yapılmadığına dikkat çekti ve bu şekilde KIB-TEK'te 50 milyon 676 bin TL kayıp yaratıldığını belirtti.

Bu kaybın sadece KIB-TEK'in kaybı değil, elektrikte yapabilecekleri yatırımları yapamayacak noktaya geldikleri için halkın ve ülkenin kaybı olduğunu dile getiren Erhürman, akaryakıtta zam yapılmasın diye Fiyat İstikrar Fonu'nun olanaklarının dibine kadar kullanıldığını da kaydetti.

Erhürman, konuyla ilgili bilgileri halkla daha da açık biçimde paylaşacaklarını da belirtti.