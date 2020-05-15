"Kesintiler geri ödenecek"

Başbakan Ersin Tatar hükümetin ekonomiyi canlandırmak için çalışmalarının sürdüğünü belirterek, hükümetin bugüne kadar aldığı tedbirler, Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığı temaslar ve Merkez Bankası’nın piyasaya süreceği bir buçuk milyar ile ekonominin canlanabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Tatar, “bizim bütçeye bağlı kalmamız lazım. Bir takım kaynak arayışlarımız var. Şu anda sürecin nasıl gideceğini bilmiyoruz ama ben inanıyorum ki Haziran ayından sonra toparlanma olacaktır, bir takım yol haritaları belli olmaya başladı. İç borçlanma yöntemiyle bu süreci yöneteceğiz” dedi.

PROTOKOL ÇALIŞMALARI

Başbakan Tatar Türkiye ile 2020 yılı için ekonomik ve mali protokol çalışmalarının devam ettiğini de belirti.

Tatar, “bizim Türkiye ile ilişkilerimiz gayet iyi 750 milyon TL kaynak gelmiştir şimdi 2020 yılının protokolü için çalışmalar devam ediyor. Kamu maliyesine, alt yapı, reel sektör, savunma giderlerine katkı var . Protokol için henüz bir tarih vermek mümkün değil, çalışmalar sürüyor” ifadesini kullandı.

Kapalı olan işyerlerinde çalışanlara 1500 TL ücret desteğinin devam edeceğini de belirten Başbakan Tatar bu süreçte işverenden işten durdurmama yönünde talepte bulunduklarını kaydetti.

Başbakan Tatar yapılan kesintiler konusunda ise geri ödeme konusunda net bir tarih vermenin zor olduğunu ancak kesintilerin kesinlikle iade edileceğini söyledi.

TÜRKİYE VE AK PARTİ İLE İLİŞKİLER

Başbakan Ersin Tatar “sizin Türkiye politikanız nedir? AK Partiyle paralel bir siyaset izlemek mi?” şeklindeki bir soruya ise şu yanıtı verdi:

“Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda özgür ve egemen olarak var olması için Türkiye ile iyi ilişikliler içinde olmamız, Türk kamuoyu ile iyi bir diyalog kurmanız lazımdır. Benim Genel Başkanı olduğum UBP, her zaman için Türkiye ile oradaki hükümetin yapısına bakmaksızın iyi ilişkiler içinde oluyoruz. Buna önem veriyoruz.

Türkiye halkı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçtiyse biz de buna saygı duymak onlarla çalışmak durumundayız.

Buranın sıkıntılarını oraya aktarmak, sorunların aşılması, buranın refahın artması için Türk hükümeti ve sivil toplum örgütleriyle, kurum kuruluşlarıyla iyi diyalog içinde olmak gerekir.

Ama bu talimat alırız demek değil. Bu iddia doğru değildir.

Ben KKTC’nin güçlenmesi için, bağımsızlığımızı devamı için bu topraklarda güçlenebilmemiz için Türkiye ile iyi münasebetlerde olmamız gerektiğine inanıyor bunu savunuyorum.”