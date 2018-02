"Kendi kendini idame ettiren bir düzene geçilebilir"

Güney Kıbrıs ve KKTC arasındaki “et fiyatı” tartışmalarının da gündemde olduğunu kaydeden Bakan Şahali, yeni hükümetin hayvan başı destekle güçlenen sektör yapısıyla kendi kendini idame ettirebileceği bir düzene geçilmesini istediğini de kaydetti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Küçükbaş Hayvan Üreticileri Birliği’ni ziyaret ederek Birlik Başkanı Alpay Orhan Güvenlier ve birliğe bağlı üreticilerle bir araya geldi.

Görüşmede sektördeki sorunlar ve beklentiler ele alındı.

GÜVENLİER

Ziyarette konuşan Küçükbaş Hayvan Üreticiler Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier, sürdürülebilir tarım politikalarının önemine değinerek, hayvanlarda sağlık taramalarının devam etmesini ve bununla ilgili ödeme bekleyen üreticilere ödemelerin yapılmasını istediklerini söyledi.

Üreticinin hayat pahalılığından dolayı zararını karşılayamayacak durumda olduğunu ifade eden Güvenlier, Doğrudan Gelir Desteği’nin halen bir muamma olduğunu, kuraklık ödeneklerinin akıbetinin belli olmadığını, ayrıca geçtiğimiz yıldan kalma arpa paralarının ödenmesini beklediklerini dile getirdi.

Alpay Orhan Güvenlier, yatırım yapıp masrafa girerek soğuk süt stoku yapan üreticinin devlete yine sıcak süt vermek zorunda olduğunu da belirterek ayrıca, mandıraların modernizasyonu için destek verilmesinin şart olduğunu söyledi.

Veterinerlerin hayvan ölümlerinin sebeplerini araştırarak, üreticiyi bilgilendirmesi ve bilinçlendirmesi gereğinin üzerinde duran Güvenlier, et ithali konusundaysa Rum kesiminin karkas etten dolayı daha avantajlı olduğunu belirtti.

Kuzu ve oğlağın alış ve satış fiyatları arasında oluşan uçurumların tüketiciye olumsuz yansıdığını da kaydeden Güvenlier, damızlık dişi kuzu ve oğlaklara teşvik verilmesini istedi.

“7/24 ÇALIŞAN FEDAKAR BİR KESİMİN TEMSİLCİSİYİZ”

“7/24 çalışan, kendi aç kalsa dahi hayvanını aç bırakmayan fedakâr bir kesimin temsilcisiyiz” diyen Güvenlier, üreticinin kaba yem sıkıntısına da tedbir istediklerini, çobanların yüzde 80’inin sigortasız çalıştığına işaret etti ve bu insanlara da bir nevi gelecek güvencesi sağlanması gerektiğini ifade etti.

ŞAHALİ: “HEDEF HER SEKTÖRÜN KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMASINI SAĞLAMAK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, birliğin tarımsal alanda istihdam sağlayan en büyük örgütlerden biri olduğunu dile getirerek, hükümet programında da yer alan çalışmaları birlikte yaparak bir an önce sektörün daha iyi bir geleceğe sahip olmasını istediklerini söyledi.

Şahali, her sektörün devlet desteğine ihtiyaç duyabileceğini, fakat hükümetin hedefinin her sektörün kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Daha önceki hükümetler döneminde hellim tescili konusunda cesaretli adımlar atılmadığını kaydeden Şahali, yeni hükümetin hayvan başı destekle güçlenen sektör yapısıyla kendi kendini idame ettirebileceği bir düzene geçilmesini istediğini de kaydetti.

Şahali, mera alanlarının yeniden otlak olarak kullanılması gerektiğini de belirterek bu alanlardan gerektiği şekilde istifade edilemediğini, devletin kararlılığı ve hayvancının iş birliğiyle daha iyi noktalara gelinebileceğini söyledi.

Güney Kıbrıs ve KKTC arasındaki “et fiyatı” tartışmalarının da gündemde olduğunu kaydeden Bakan Şahali, hem sanayiye giden küçükbaş hayvan sütünü artırmak hem piyasaya et arzını aynı anda artırmak için bir dizi yapılabilecek eylem bulunduğunu açıkladı.

Hem hayvan hastalıkları hem de yem ve besicilik konusunda atacakları adımları hükümet programında belirttiklerini kaydeden Şahali, “Hayvancılık doğru yapıldığı takdirde ve örgütlendiği noktada hem ciddi bir istihdam olanağı olur hem de bu işle uğraşanlar için daha faydalı hale gelir” ifadelerini kullandı.