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Kara gün için yedek akçe saklayan ülkelerde sorun nispeten daha yavaş atlatılacak

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Kara gün için yedek akçe saklayan ülkelerde sorun nispeten daha yavaş atlatılacak
  • İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirnecioğlu'nun piyasa analizi şöyle:
  • Buram buram kokan bir kahve eşliğinde iki kelime dostlar ile sohbet edebilmek ne kadar büyük bir özgürlükmüş! 
  • Hayat birden ne kadar sessiz, ne kadar sakin bir hal aldı... Tıpkı süt liman bir deniz gibi. Ama içimizde devamlı bir dip akıntısı var. Kaybettiğimiz temel özgürlüğü arıyoruz! 
  • Aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak! Bunu da atlatacağız… 
  • KKTC’de koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde dün gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı başladı. Temel hayatın durmaması için bankacılar olarak biz görev başındayız. Son verilere göre adanın kuzeyinde vaka sayısı 38’e ulaştı. 
  • Yurtdışı cephede ise, virüs krizinin ekonomik maliyetine ilişkin ABD ve Almanya’dan gelen tahminler moralleri bozdu. FED bölge başkanlarından Bullard, ABD işsizlik oranının %30’a çıkabileceğini iletirken, Alman Maliye Bakanı 2020 için %5 daralma öngördü. 
  • Bu karamsar tablo, haliyle tüm emekçiler için bir bedel ödeneceği anlamına geliyor. Tüm dünyada olduğu üzere, hem KKTC hem de TC’de küçük esnaf ve işletmeler zor durumda.  
  • Bu zor zamanlara karşı kamu maliyesi güçlü olan ve kara gün için yedek akçe saklayan ülkelerde sorun nispeten daha yavaş atlatılacak.  
  • Yedek akçe ayır(a)mayan ülkelerde ise, işsizlik haliyle ciddi anlamda artacak. Herkesin şu anda temel vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor. Evde kalacağız ve ekonomik aktivitenin daralmasının ortak faturasını bölüşeceğiz. 
  • Analiizn devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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