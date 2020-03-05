“Kapılar açılmazsa batarız”

Lefkoşa’nın Arasta bölgesindeki esnaf, Lokmacı barikatının kapanmasıyla birlikte iş yapamaz hale geldi. Esnaf, bu uygulamanın devam etmesi halinde birçok esnafın dükkânını kapatma noktasına geleceğini söyledi

Rum Yönetimi’nin ‘corona virüs’ bahanesiyle 4 sınır kapısını kapatması, özellikle Lefkoşa’daki Arasta çarşısına büyük darbe vurdu.

Lefkoşa’nın tarihi Arasta bölgesindeki esnaf, Lokmacı barikatının kapanmasıyla birlikte iş yapamaz hale geldi

HALKIN SESİ’ne konuşan Arasta esnafı, Sınır Kapısı’ndan geçerek alışveriş yapmaya gelenlerin kazançlarının büyük bölümünü oluşturduğunu, sınırların kapanması nedeniyle işlerin olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Arasta esnafı “İşlerimiz yarı yarıya indi. Kapılar açıkken canlılık vardı, ama kapanınca çarşının işleri ve canlılığı düştü. Yurtiçinden daha fazla Güney’den gelen turistlerden kazanıyoruz. Kapıların açılacağı günü dört gözle bekliyoruz” dedi.

Bu uygulamanın devam etmesi halinde birçok esnafın dükkânını kapatma noktasına geleceğini söyleyen bir esnaf “Cumartesi gününden beri 15 Euro’ya bir T-shirt sattım o kadar. Bizim yerli halkımız zaten buraya gelmez. Burada sadece güneyden geçen Rumlar ve turistler alışveriş yapıyordu. Onlar da kapının kapatılması ile engellendi. Bölge esnafının işine balta vuruldu.” Diye isyan etti.

