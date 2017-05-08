Kaner Şirketler Grubu 75 yaşında

Bu yıl 75. kuruluş yıldönümünü kutlayan Kaner Şirketler Grubu, 75 yıllık ticari başarısını yıl boyunca gerçekleştireceği sosyal sorumluluk etkinlikleri ve şirket içi faaliyetler ile taçlandıracak

Ülkemizin lider kuruluşlarından biri olan Kaner Şirketler Grubu, bu yıl 75. kuruluş yıldönümünü kutluyor. 600’ü aşan çalışanı, 3 kıtadan 17 ülke ile yaptığı işbirlikleri sayesinde Kuzey Kıbrıs’ın önemli bir değeri konumunda olan Kaner Şirketler Grubu, 75. yılında sadece ticari başarılarıyla değil, toplumsal duyarlılığı ve sosyal sorumluluk projelerine yapacağı katkılarla da öne çıkacak.

Philip Morris, Diageo, Imperial Tobacco, Coca-Cola, Efes Pilsen, Habanos, Dannemann, Gloria Jean’s Coffees, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Domino’s Pizza, Furla, Cerruti, Calvin Klein, Desigual, Eukanuba gibi global şirketlerin temsiliyetleri yanında, SAP Sistemi ile etkin data ve süreç yönetimi uygulayan ve ülke ekonomisinin öncü şirketlerinden biri olan Kaner Şirketler Grubu, 75. yıl kutlamaları kapsamında tüm yıla yayılacak bir dizi şirket içi etkinlik ve sosyal sorumluluk etkinlikleri planladı.

Kaner çalışanları 75. yıl için pedal çevirdi

“Asra çeyrek kala” sloganı ile hazırlanan 75. yıl kutlama etkinliklerinin ilki 7 Mayıs Pazar günü gerçekleşti. Kaner Şirketler Grubu kurucuları merhum Adem Kaner ve Vedat Kaner kardeşlerin bisiklet üzerinde başladıkları ticari yolculuğun ve 75 yıllık serüvenin bir sembolü olarak, “Herşey bir bisikletle başladı… Yolumuza birlikte devam ediyoruz” sloganıile düzenlenen bisiklet turu etkinliğinde tüm çalışanlar biraraya geldi. Arasta’dan başlayıp, Dereboyu Gloria Jean’s Coffees’de verilen kahve molasının ardından Ortaköy’deki Kaner Şirketler Grubu merkez binası önünde son bulan 8kilometrelik güzergahda bisiklet süren çalışanlar sağlıklı yaşama da vurgu yaparak keyifli saatler geçirdi.

Kaner: “Ülke ekonomisine değer katan 75 yıllık deneyim ve başarılarımızın temelinde tüm çalışanlarımızla kurduğumuz güçlü aile bağları var”

75. kuruluş yıldönümü vesilesiyle duygu ve düşüncelerini aktaran Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu, kurucuları Adem Kaner ve Vedat Kaner kardeşlerin çıktıkları yolculukta vurguladıkları aile ve zaman kavramlarına değinerek 75 yıllık tarihlerinde tüm çalışanları ile

güçlü aile bağları kurduklarını ve ülke ekonomisine değer katan başarılarının temelinde mutlu çalışanlar olduğunu belirtti.

Kurucularının sadece bir bisiklet üzerinde başladıkları ticari yolculuğun, onların kurduğu aile değerleri ve vizyonları ile bugünlere kadar ulaştığı, ikinci kuşak yöneticilerin aynı değerlere sımsıkı bağlı kalarak ilerlemeleriyle Kaner Şirketler Grubu’nun, bugün çok uluslu bir yapıya ve bir dünya şirketine dönüştüğü, göreve gelen üçüncü kuşağa da güçlü bir yapı bırakıldığı vurgulandı.

Edindikleri tecrübeleri, yarınlara umutla taşıma yolunda, gurur dolu 75 yılı geride bıraktıklarının altını çizen Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada “75 yıllık yolculuğumuzda, dürüstlük ve güven duyguları ile kurduğumuz güçlü işbirlikleri, emeğimizle öğrendiklerimizi öğretmek, demokratik ve katılımcı düşünceye değer vermek, en büyük gücümüzü çalışanlarımızdan almak; bizi bu yolculukta aydınlatan değerlerimiz oldu. Geçmişimize ve kültürel değerlerimize bağlılığımızla gurur duyarken, bugün olduğu gibi gelecekte de öncü olmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kaner Şirketler Grubu’nun 75. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek sosyal sorumluluk etkinlikleri ve kurum içi sosyal faaliyetler yıl boyunca devam edecek.