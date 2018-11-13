Kamu-İş ile KTAMS, Girne Kaza Mahkemesi'nde greve gitti

Girne Kaza Mehkemesi’nde uzun bir süreden bu yana var olan Stenograf ve odacı ihtiyacının giderilmemesi nedeniyle Kamu-İş ile KTAMS grev yapıyor

Kamu-İş ile KTAMS, Girne Kaza Mahkemesi’nde grev yapıyor.

Girne Kaza Mahkemesi’nde var olan stenograf ve odacı ihtiyacının giderilmemesi nedeniyle uygulanan grevle ilgili mahkeme önünde basın açıklaması yapan sendikalar, Maliye Bakanlığının istihdam için gerekli yetkiyi vermemesi halinde grev ve eylemlerin dozajının artacağı uyarısında bulundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, Girne Kaza Mehkemesi’nde uzun bir süreden bu yana var olan Stenograf ve odacı ihtiyacının giderilmediğini ifade etti.

Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği’nin talep etmiş olduğu yetkiye Maliye Bakanlığı’nın olumlu yanıt vermediğini savunan Bengihan, bu talebe en yakın zamanda onay beklediklerini söyledi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bugün mahkemelerde örgütlü yetkili steno ve odacı eksikliğine işaret etti.

Bengihan, bu konuda gerekli girişimlerin yapıldığını ancak maliye bakanlığının gerekli duyarlılığı göstermediğini savundu.

Ülkede Suç ve suçlu sayısının, mahkemelerin de bununla birlikte iş yükünün arttığını ifade eden Bengihan, ülkede giriş kapılarında gerekli düzenlemeler yapılması, muhaceret yasasının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomik krizin de mahkemelerin yükünün artmasında etkili olduğunu ifade eden Bengihan, çalışanların gerekli fedakarlık ve özveri ile görevlerini yaptığını ama maliye bakanlığının buna rağmen yetki vermediğini söyledi ve bunun düşündürücü olduğunu vurguladı.

Bengihan, Sendikaların grev ve eylem meraklısı olmadığını ancak sıkıntıların aşılması için yapılan uzlaşı masası çağrısına bile hükümetin adım atmadığını savunarak, "Biz iki sendika olarak bugün bir günlük uyarı grevi yapmak zorunda bırakıldık. Ülkenin En önemli, adaletin tecelli ettiği kurumlarından biri olan mahkemeler gözardı edilemez. Bir hafta içinde yetki verilmezse grev ve eylemlerin dozajını artırarak devam edeceğiz. Beklentimiz çalışanların ve halkın gerekli hizmeti almasıdır" dedi.

SERDAROĞLU

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, maliye bakanlığının yetki vermeme sorununun sadece mahkemede değil eğitimde de bulunduğuna işaret etti.

Serdaroğlu, ülkede taşeron firmalar çıkarıldığını, ucuz işçilik hizmeti alındığını ancak bunun devlet için sakıncalı bir durum olduğunu belirterek, bu uygulama ile tasarrufun da olmadığını savundu.

Taşeron firma ile yapılan anlaşmalarda İşçilere asgari ücretin ödendiğini, firmaya da ayrı ödemeler yapıldığı öne süren Serdaroğlu, bunun devlete külfet olduğunu ifade etti ve şöyle devam etti:

"Taşeron firmalara önem verilmesi üzüyor. maliye bakanlığı iş gücü ve iş barışını bu şekilde sağlayamaz.

Bakanlık ile yapılan görüşmelerde bize 'Üyeleriniz çalışmıyor' diyorlar, bu yanlıştır çalışmayan yoktur çalıştıramayan vardır. Eğitim sağlık ve mahkemelerde devlet sorumluluğu taşıyacak Kişiler istihdam edilmelidir. Yetkilerde, istihdamda bizimle işbirliği içinde hareket etsinler. Memleket için birlik mücadele dayanışma bundan sonra böyle."

