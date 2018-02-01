Kamu görevlilerine maaş artışı müjdesi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kamu görevlileri için öngörülen 2017 ikinci dönem hayat pahalılığı 2018 Ocak Ayı Maaşlarına %7 artış olarak yansıdığını açıkladı

Maliye Bakanı Serdar Denktaş kamu görevlilerinin 2018 Ocak maaşlarında hayat pahalılığına paralel olarak yapılan %7’lik artışa ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

“Kamu görevlileri için öngörülen 2017 ikinci dönem hayat pahalılığı 2018 Ocak Ayı Maaşlarına %7 artış olarak yansımıştır. Maliye Bakanlığı olarak uzun vadeli ekonomik planlamalar yapmaya ve kalıcı bir mali sistem oluşturmaya her zaman özen gösterdik. Erken seçim kararından önce, 2018 yılı bütçesinin geçmesi gerektiğini ısrarla savunmamızın da en temel sebebi buydu. Önümüzdeki süreçte de yine halkımıza karşı her zaman dürüst olarak, vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmek için gereken tüm önlemleri alacağız buna kimsenin şüphesi olmasın…"