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Kamu Ambulanslarının Yakıtını ALPET Karşılıyor

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Kamu Ambulanslarının Yakıtını ALPET Karşılıyor

Dünya ile birlikte ülkemizi de saranpandemikvirüsün yarattığı salgın tehditine karşı devlet tarafından alınan tedbirler devam ederken, duyarlı iş insanımızın yaşadığı zor günleri atlatmasında topluma ve devlete olan destekleri de sürüyor. Bu çerçevede ALPET bugünden başlayarak KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm ambulansların tüm yakıt giderlerini karşılama kararı aldı.

Altınbaş Petrol Ltd. (ALPET), bugünden itibaren Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş öncülüğünde, KKTC Sağlık Bakanlığı ile sürdürülen görüşmeler sonrasında, Sağlık Bakanlığı’na ait tüm ambulansların yakıt ihtiyacını, hiçbir karşılık beklemeden karşılayacaklarını bildirdi.

Sofu Altınbaş

Sofu Altınbaş konuyla ilgili değerlendirmesinde, “ Yaşanan sıkıntıları biliyor ve anlıyoruz, zorlukların üstesinden hep beraber geleceğiz. Sağlıklı ve mutlu günler yakındır. Altınbaş ailesi olarak halkımızın herzaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Tevfik Türkoğlu

“ Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Böylesi zor günlerde toplumsal sosyal sorumluluk bilincine vermekte olduğumuz özel önem daha da artıyor.Birlik ve beraberlik içinde, herkes üzerine düşeni yapıp, sorumluluk alırsa, zorlukların üstesinden daha kolay geleceğimizin bilincindeyiz” şeklinde açıklama yapan ALPET Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu,toplumsal dayanışmaya önem vermeyi sürdüreceklerini,  girişimlerinin tüm iş insanlarına örnek teşkil etmesini ümit ettiklerini sözlerine ekledi.Lha

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