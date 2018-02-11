"Kalkınma Bankası’nın son 12 yılı denetlensin"

Kalkınma Bankası Genel Müdürü Ercan İbrahimoğlu, Kalkınma Bankası’nın son 12 yılının denetlenmesini talep ederek bir süredir şahsına yönelik yapılan algı operasyonuna bir yenisinin eklenmek istendiğini belirterek, bunu “mevki makam ve ikbal peşinde olanların hamleleri” olarak değerlendirdi

Kalkınma Bankası Genel Müdürü Ercan İbrahimoğlu, kendi görev yaptığı 2 dönem de dahil olmak üzere Kalkınma Bankası’nın son 12 yılının denetlenmesini talep etti.

Yazılı açıklama yaparak basında şahsı ile ilgili yer alan iddiaları yanıtlayan İbrahimoğlu, bir süredir şahsına yönelik yapılan algı operasyonuna bir yenisinin eklenmek istendiğini belirterek, bunu “mevki makam ve ikbal peşinde olanların hamleleri” olarak değerlendirdiğini kaydetti.

Kalkınma Bankası’nda çağrılarının Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile yapıldığına vurgu yapan İbrahimoğlu, söz konusu toplantı tarihinin tüm Yönetim Kurulu’nun müşterek mutabakatı ile 28 Ocak tarihinde 6 Şubat olarak belirlendiğinin altını çizdi.

İbrahimoğlu, toplantı tarihi kararının alındığı tarihte hükümetin hangi partiler arasında kurulacağının daha belli olmadığına işaret ederek, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndaki devir teslim töreninden önce 6 Şubat tarihinde toplantı planlandığı bilgisini Bakanlık yetkililerine şahsen ilettiğini ifade etti.

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İbrahimoğlu açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“ 2 Şubat 2018 Cuma günü yeni hükümetin Cumhurbaşkanı’na sunulması ve onaylanması sonrasında Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndaki görev devir tesliminin ö.s 14:30’da yapılacağı bilgisini Bakanlık yetkililerinden aldığım için, ö.e 11:00 sıralarında yanımda Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın bulunduğu esnada Bakan sekreterini arayarak 6 Şubat 2018 Salı günü önceden planlanmış olan Yönetim Kurulu Toplantısı yapılacağı bilgisi verilerek Sn. Bakan Özdil Nami Bey’e konuyu aktarmalarını Sn. Bakan’ın gündemle ilgili ve/veya Yönetim Kurulu toplantısı yapılıp yapılmaması ile ilgili herhangi bir tasarrufu var ise ya görüşmemizi sağlamasını veya neticenin bildirilmesi istenmiştir.

Hatta, Genel Müdür olarak şahsen ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Rüstem Akyön ve Yönetim Kurulu Üyesi Akın Aktunç hükümet değişikliği sebebiyle toplantının Sn. Bakan’ın onayı olmadan yapılmasının etik olmayacağı bilgisi de önce Bakan sekreteri bilahare de Müsteşarımızla paylaşılmıştır. Hükümetin değişmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Rüstem Akyön ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Akın Aktunç Bakanlar Kurulu tarafından görevden alınmayı beklemeden görevlerinden istifa edebilecekleri bilgisi de verilmiştir.

Bakanlık devir teslim işlemlerinden sonra ö.s 16:30 sıralarında Bakan sekreteri aranarak herhangi bir bilgi veya gelişme olup olmadığı sorulmuş, Bakanımız Sn. Özdil Nami ile bu konuyu aktarabilecek müsait bir durumun söz konusu olmadığı ve Sn. Bakan’ın Bakanlıktan ayrıldığı bilgisi verilerek Müsteşar Sn. Emin Bilgen ile görüşmem gerektiği ifadesiyle Sn. Emin Bilgen’le temas kurulmuş ve durum aktarılmıştır. Müsteşar tarafından konunun 5 Şubat 2018 Pazartesi günü Sn. Bakan’a aktarılacağı bilgisi verilmiştir”

İbrahimoğlıu, 6 Şubat Cumartesi günü saat 11.45’te Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar gereği tüm yönetim kurulları toplantılarının ertelendiğini bildirmesi üzerine Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu toplantısının da ertelendiğini belirtti.

İbrahimoğlu, Türkiye’de bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden Zeki Çiftçi’nin uçak biletinin de yine hükümet kurulmazdan önce 29 Ocak’ta kesildiğini kaydetti.

Bankadaki kredi süreçlerinin dosya kabulden itibaren Teknik Değerlendirme Raporu, İstihbarat Raporu ve Proje Değerlendirme Raporu sonrasında Kredi İştirak Komitesi’nde raporlanarak ve Genel Müdür onayı ile Yönetim Kurulu’na sunulduğunu ifade eden İbrahimoğlu, haberde konu edilen “hatırlı bazı isimlerin” dosyalarının seçim yasaklarına takıldığı iddialarının yakışıksız olduğunu, seçim yasakları boyunca Banka tarafından verilen kredilerin tümünün Cumhuriyet Meclisi’ne bildirildiğini belirtti.

Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Akyön ve Yönetim Kurulu üyesi Akın Aktunç’un

7 Şubat 2018 itibarıyle görevlerinden istifa ettiklerini hatırlatan İbrahimoğlu, “Siyaseten atanmış olduğum Genel Müdürlük görevinin bir gün siyaseten sona ereceğinin bilinci ile görev aldım. Siyaseten atanma bekleyen arkadaşlarımızın da yarın birbirimizin yüzüne bakacağımızı unutmadan bu görevlere talip olmaları ve görev yapmaları gerektiği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.