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Kalkınma Bankası bölge toplantıları düzenliyor

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Kalkınma Bankası bölge toplantıları düzenliyor
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Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu, bankanın kredilendirdiği sektörleri, geliştirilebilecek kredi programları ve yeni kredi ürünlerini yatırımcılara tanıtmak amacıyla bölge toplantıları düzenliyor.

Kalkınma Bankası Genel Müdürü Saffet Barutçu yaptığı açıklamada, Kalkınma Bankası’nın, yatırım projelerine uygun faiz ve vadelerde finansman sağlayarak 25 yıldır iş insanlarının yanında olduğunu belirtti.
 

İLK TOPLANTI GÜZELYURT’TA...


Barutçu, yatırımcılara kredi süreçleri hakkında bilgi verileceği, geliştirilebilecek kredi program ve ürünleri hakkında görüş alınacağı ilk bilgilendirme toplantısının, Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) işbirliğiyle Güzelyurt’ta düzenleneceğini ifade etti.

Saffet Barutçu, bankanın bölgesel bilgilendirme toplantılarının İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, Mehmetçik ve Dipkarpaz belediyelerinin işbirliğiyle İskele ilçesinde devam edeceğini belirtti.

Açıklamaya göre bölge toplantılarının tarih ve yerleri şöyle:

1-Güzelyurt bilgilendirme toplantısı
Tarih:31 Temmuz 2018, Salı
Saat 20.00
Yer: GÜKAD lokali- Güzelyurt

2-İskele bilgilendirme toplantısı 
Tarih:2 Ağustos 2018, Perşembe
Saat: 10.30
Yer: Osmanağa Kültür Evi-İskele

3-Mehmetçik bilgilendirme toplantısı
Tarih:2 Ağustos 2018, Perşembe 
Saat:14.00
Yer: Mehmetçik Belediyesi

4- Dipkarpaz bilgilendirme toplantısı
Tarih:2 Ağustos 2018, Perşembe
Saat:17.30
Yer: Dipkarpaz Belediyesi

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