Kalkınma Bankası bölge toplantıları düzenliyor

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu, bankanın kredilendirdiği sektörleri, geliştirilebilecek kredi programları ve yeni kredi ürünlerini yatırımcılara tanıtmak amacıyla bölge toplantıları düzenliyor.



Kalkınma Bankası Genel Müdürü Saffet Barutçu yaptığı açıklamada, Kalkınma Bankası’nın, yatırım projelerine uygun faiz ve vadelerde finansman sağlayarak 25 yıldır iş insanlarının yanında olduğunu belirtti.



İLK TOPLANTI GÜZELYURT’TA...



Barutçu, yatırımcılara kredi süreçleri hakkında bilgi verileceği, geliştirilebilecek kredi program ve ürünleri hakkında görüş alınacağı ilk bilgilendirme toplantısının, Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) işbirliğiyle Güzelyurt’ta düzenleneceğini ifade etti.



Saffet Barutçu, bankanın bölgesel bilgilendirme toplantılarının İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, Mehmetçik ve Dipkarpaz belediyelerinin işbirliğiyle İskele ilçesinde devam edeceğini belirtti.



Açıklamaya göre bölge toplantılarının tarih ve yerleri şöyle:



1-Güzelyurt bilgilendirme toplantısı

Tarih:31 Temmuz 2018, Salı

Saat 20.00

Yer: GÜKAD lokali- Güzelyurt



2-İskele bilgilendirme toplantısı

Tarih:2 Ağustos 2018, Perşembe

Saat: 10.30

Yer: Osmanağa Kültür Evi-İskele



3-Mehmetçik bilgilendirme toplantısı

Tarih:2 Ağustos 2018, Perşembe

Saat:14.00

Yer: Mehmetçik Belediyesi



4- Dipkarpaz bilgilendirme toplantısı

Tarih:2 Ağustos 2018, Perşembe

Saat:17.30

Yer: Dipkarpaz Belediyesi