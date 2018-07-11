Kabine ardından içerde dalga boyu yükselirken, dışarda ise gözler ticaret savaşlarında

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Türk mali piyasalarında Kabine’nin açıklanmasını ardından dalga boyunun yeniden yükseldiği ve olumsuz havanın ağır bastığını görüyoruz

USD/TRY kuru dün 4,75 seviyesini test etmesi ardından günü 4,70’li seviyelerinde dengelenerek tamamlasa da, bankacılık hisselerine gelen yoğun satış ardından (XBANK % 6 düştü) BIST100 ana endeksi günü % 3 düşüşle tamamladı

Kur ve hisse senedi piyasalarında yaşanan zorlu gün, Hazine’nin yoğun tahvil ihracına denk geldi. Büyük bir problem yaşanmadan tamamlanan ihalelerde faizin sert bir şekilde yükseldiğini görüyoruz (2 yıllık tahvilin bileşik faizi % 20,35 ile son 10 yılın zirvesini yükseldi)

Kabine öncesi 4,51 seviyesinden kabine sonrası 4,75 seviyesine giden USD/TRY kuru, hem teknik anlamda güçlü bir duvara çarptı hem de devir teslim töreninde, çiçeği burnunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın piyasa dostu açıklamaları etkili oldu

Albayrak’ın dünkü açıklamaları arasında enflasyonun tek haneli rakamlara indirme isteğinin öne çıktığını görüyoruz

Lakin, Bloomberg Opinion’un dünkü haberi ve beraberinde Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman Türiye ve TL ile ilgili aşırı olumsuz yorum ve öngörüleri, yabancı yatırımcı nezdinde güven erozyonu yaratıyor

Daha da dışarda, ticaret savaşı kaygılarının bir kademe daha ilerlediğini görüyoruz. ABD’nin Çin’e yönelik 200 milyar dolarlık yeni bir tarife artışına hazırlanması, keyifleri kaçırıyor. Ticaret savaşlarının kazananı olmadığı gibi, küresel piyasalar üzerinde de güvenli liman arayışı yaratıyor

Bu sabah Asya piyasalarında hava “limoni”. Önde gelen endeksler % 1-2 arasında kayıpla günü tamamlama çalışıyor. ABD borsalarının vadeli endekslerinde de % 1’e yakın satışlar görülüyor

Bugüne dönersek, içerde, sabah saatlerinde Mayıs ayı ödemeler dengesi istatistikleri takip edeceğiz. Günün ikinci yarısında ise ABD’de açıklanacak ÜFE enflasyonu önemli olacak. Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise NATO Zirvesi'nde olacak

Dalgalı denizlerde 2002’de bu yana iyi bir kaptanlık sergileyen ve güven aşılayan Sn. Babacan, Sn. Şimşek ve Sn. Ağbal’dan yoksun yeni kabine ve ekonomi yönetiminin ilerleyen günlerde test edilme ihtimali kuvvetli görünüyor

Özellikle, USD/TRY kurunda 4,7450 seviyesine büyük önem atfetmek gerekiyor. 4,7450 üzerinde olası bir gecelik kapanış, yukarı yönlü isteğin önünü açacaktır (bakınız grafik)

Cuma günü Fitch’in olağan toplantısının sorunsuz atlatılacağını düşünmekle birlikle, 24 Temmuz tarihinde düzenlenecek olağan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı önemli olacaktır

Piyasaları ikna edecek, ekonomide aşırı ısınma emarelerinin önüne geçecek, elle tutulur para ve maliye politikaları izlenene ve yatırımcı güveni yeniden tesis edilene kadar, piyasalarda yüksek volatilite yeni normal olacağı kabul edilmelidir



USD/TRY



Kabinenin açıklanması ardından dalgalı bir seyir izleyen Türk Mali piyasalarında, USD/TRY kurunda teknik anlamda önemli seviyeler test edildi. Aşağıdaki grafikten de görülebileceği üzere, 4,929 – 4,445 hareketin önemli düzeltme seviyesi olan 4,7450, kabinenin açıklanması ile tekrar test edildi. Lakin, kırmızı oklardan da görülebileceği üzere, 4,7450 seviyesinin üzerine doğru ihlaller son aylarda yaşansa da, gecelik kapanış hiçbir gece 4,7450 seviyesinin üzerinde ol(a)madı. Bu bağlamda, gün içinde ihlal edilebileceğini göz ardı etmesek de, 4,7450 seviyesinin üzerine doğru bir hareketin devamının gelebilmesi için, gecelik kapanışın da 4,7450 üzerinde olması gerekiyor. 4,7450 aşılmadan şimdilik daha yukarı seviyelerden teknik manada söz edemeyiz. Aşılması durumunda ise, ilk istek bölgesinin 4,81 seviyelerinde olacağı ve devamının da gelebileceğini öngörüyoruz.



Kaynak: Reuters





Türk Lirası 1 ay vadeli oynaklık oranı yenide yükseliyor



TCMB’nin 500 baz puan faiz artırımı öncesinde % 30’lu seviyeleri aşan Türk Lirası’nın 1 ay vadeli oynaklık oranı, % 16 seviyesine kadar gerilemişti. Son günlerde volatilitenin yeniden % 20 seviyesinin üzerine yükseldiğini de not etmek gerekiyor. Volatilitenin artması, kurun daha belirsiz bir seyir izlemesi anlamına gelerek fiyat davranışını da bozuyor.

Kaynak: https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni