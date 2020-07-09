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JP Morgan: “Altın paradır, başka hiçbir şey değil.”

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JP Morgan: “Altın paradır, başka hiçbir şey değil.”
  • İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
  • JP Morgan’ın meşhur “Gold is money, and nothing else” sözü, yoruma oldukça açık.
  • Tıpkı Bob Marley’in meşhur şarkısının olduğu gibi: “No woman no cry.” Acaba, “kadın yok, gözyaşı yok” mu demeye çalışmış, yoksa “kadınım ağlama” mı?
  • JP Morgan’a geri dönersek, yorumlar “altın paradır, başka hiçbir şey değil” ile “altın paradır geriye kalan herşey kredidir” arasında gidip geliyor.
  • Okurlarımız hatırlayacaktır, “Ecstacy of Gold” başlıklı geçen günkü yazımızda, altına geniş bir yelpazeden bakarak neden yönünün yukarı olduğunu yazmıştık.
  • Dün uzun bir süredir sabırla beklediğimiz hareket de gerçekleşti. Altının ons fiyatı, 8 senenin zirvesi olan önemli ve kritik bir seviye olarak gördüğümüz 1,795 – 1,800 dolar seviyesini adeta elini kolunu sallayarak geçerek 1,815 dolar seviyesine kadar yükseldi.
  • Teknik manada, ara ara kar satışları görülebilecek olsak da, yukarı yönün ve nihayetinde 2011 senesinde test edilen 1,920 dolar seviyesinin (zirve) bu sene tekrar görülebileceğini öngörüyoruz (bakınız grafik).
  • Analizin devamı için aşağıdaki linle tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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