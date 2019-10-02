Jeopolitik riskler artıyor: Fırat'ın Doğusu, "Bir gece ansızın gelebiliriz"

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Dün Doların küresel bazda değer kazanması, gelişmekte olan ülke para birimlerinin genelini etkiledi
- Dolarda küresel bazda gözlenen değer kazancının yanı sıra, Sn. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna ilişkin açıklamaları da, TL üzerinde ilave baskı kurarken, TL günü en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimi olarak tamamladı
- Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM açılış toplantısında yaptığı konuşmada, Fırat'tan Irak sınırına kadar oluşturulacak 30 km güvenli bölgeye 2 milyon kişiyi yerleştirmeyi planladıklarını, Fırat'ın doğusunda arzu ettikleri neticelere henüz ulaşamadıklarını ve kaybedecek tek bir gün olmadığını söyledi
- Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fırat’ın Doğusu ile ilgili söylemlerinde, daha önce güvenli bölge kurulması konusunda ABD ile birlikte hareket edileceği anlaşılırken, dünkü açıklamalarında ABD ile bu konuda uzlaşı sağlanamadığı ve Türkiye’nin süreci kendi başına devam ettireceğini anlıyoruz.
USD/TRY
USD/TRY kuru, günlerdir bültenimizde söz ettiğimiz 5,65 seviyesin aşağı yönlü geçemeyerek yönünü yukarıya çevirmiş olabilir! ABD ile ilişkilerin gerileceği beklentisi ile dün 5,65’den dolu dizgin 5,73’e kadar yürüyen USD/TRY kurunda, aşağıda 5,65, onunda aşağısında 200 günlük ortalamaların geçtiği 5,6150 ; yukarda ise 5,74 seviyesi devamında ise 5,79 ve 5,85’e önem göstermek gerekiyor. Yön konusunda halen daha kafa karışıklığını hakim olduğunu söylemek gerekiyor! Bu minvalde, 5,74 seviyesi üzerinde gecelik kapanış görmeden “tamamdır, yükseliş başladı” gibi bir havaya girmemek gerekiyor
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