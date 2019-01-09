Jeopolitik risk algısındaki bozulma USDTRY üzerinde baskı kuruyor

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun dünya ve Türkiye borsaları ve ekonomi piyasası ile ilgili günlük değerlendirmesi şöyle:

Küresel mali piyasalar, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarının çözümüne yönelik görüşmelere olumlu tepki verirken, içerde ise Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanması olası yeni anlaşmazlıklar, temkinli havanın ağır basmasınaneden oluyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’un son dönemlerde Suriye’den çekilmenin koşullara bağlı olduğu yönünde yaptığı açıklama ve bu bağlamda Kürt müttefiklerini koruma yönünde talepleri, Ankara’nın sert tepkisi ile karşılık buldu

son dönemlerde Suriye’den çekilmenin koşullara bağlı olduğu yönünde yaptığı açıklama ve bu bağlamda Kürt müttefiklerini koruma yönünde talepleri, Dün Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve herhangi bir bakan tarafından kabul edilmeyen Bolton, Türkiye’nin kırmızı çizgilerini ihlali anlamına gelen açıklamaları nedeniyle yeniden Türk-Amerikan ilişkilerinde gerginliğin yaşandığı çıkarımına neden oldu. Bolton’un açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirten Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taviz vermemizin asla mümkün olmadığını iletirken, askeri hareket için gerekli hazırlıkların da büyük ölçüde tamamlandığını, çok yakında terör örgütlerinin etkisiz kılmak için harekete geçeceklerini dile getirdi

nedeniyle yeniden Türk-Amerikan ilişkilerinde gerginliğin yaşandığı çıkarımına neden oldu. Bolton’un açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirten Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taviz vermemizin asla mümkün olmadığını iletirken, askeri hareket için gerekli hazırlıkların da büyük ölçüde tamamlandığını, çok yakında terör örgütlerinin etkisiz kılmak için harekete geçeceklerini dile getirdi Jeopolitik risk algısında bozulmaya neden olan bu gelişmeler dün Türk mali piyasalarında hissedildi. USD/TL kuru yılı 5,2930 seviyesinde bitirmesi ardından, 03 Ocak tarihinde gece Asya seansında 6,45 seviyesine varan yükselişi saymazsak, dün gün içinde 5,3850 seviyesinden 5,51 seviyesine varan dolu dizgin bir yükseliş kaydetti. TL’nin dolar karşısında değer kaybı 6 günde %4 oldu

neden olan bu gelişmeler dün Türk mali piyasalarında hissedildi. kuru yılı 5,2930 seviyesinde bitirmesi ardından, 03 Ocak tarihinde gece Asya seansında 6,45 seviyesine varan yükselişi saymazsak, dün gün içinde 5,3850 seviyesinden 5,51 seviyesine varan dolu dizgin bir yükseliş kaydetti. TL’nin dolar karşısında ABD-Türkiye ilişkilerinde yaşanması olası fikir ayrılıklarının yanı sıra, dün açıklanan bazı destek adımlarının da bütçe disiplini açısından sorun teşkil edebileceği algısı, TL’nin değer kaybına katkıda bulundu. Sn. Cumhurbaşkanı, Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kartı borcunu ödemekte zorluk çekenlere, Halk Bankası aracılığıyla esnafa, Sigorta Prim Teşviki uygulaması kapsamında işverene, ihtiyaç sahibi vatandaşların elektrik faturası ödemelerine ve çiftçilerin borçlarına destek olunacağını söyledi

yanı sıra, dün açıklanan bazı destek adımlarının da algısı, TL’nin değer kaybına katkıda bulundu. Sn. Cumhurbaşkanı, Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kartı borcunu ödemekte zorluk çekenlere, Halk Bankası aracılığıyla esnafa, Sigorta Prim Teşviki uygulaması kapsamında işverene, ihtiyaç sahibi vatandaşların elektrik faturası ödemelerine ve çiftçilerin borçlarına destek olunacağını söyledi ABD- Türkiye ilişkilerinde yaşanabilecek sorunlar ve seçim öncesinde bütçe disiplininde yaşanacak olası bozulmaların kombine etkisi ile, USD/TRY kurundaki yükseliş, teknik manada, 5,47 seviyesinin üzerinde takip edilecektir. 5,47’nin üzerinde kalınması durumunda, yukarı yönlü istek her geçen gün artmaya başlayacaktır

gün artmaya başlayacaktır Yurtdışı cephede ise, ABD ile Çin arasında devam eden görüşmelere yönelik iyimser beklentiler, risk iştahında kıpırdanma yaratmış. Asya piyasasında hisse senedi endeksleri yükselirken, ABD gösterge borsası S&P, 26 Aralık tarihinde test ettiği dipten dün akşam itibarı ile %10 prim yaptı. Risk iştahında yaşanan iyileşmeye paralel, Brent cinsi petrolün varil fiyatı 60 dolara yükselirken, ABD Dolarının ise küresel bazda değer kaybettiğini görüyoruz

Risk iştahında yaşanan iyileşmeye paralel, Brent cinsi petrolün varil fiyatı 60 dolara yükselirken, ABD Dolarının ise küresel bazda değer kaybettiğini görüyoruz Bugünün veri takviminde FED toplantı tutanakları, Kanada ve Polonya Merkez Bankaları’nın faiz kararları bulunuyor



USD/TRY



Jeopolitik risk algısında yaşanan bozulma nedeniyle, USD/TRY kuru dün 5,51 seviyesine varan ciddi bir yükseliş kaydetti. TL’nin değer kaybı yılın ilk günlerinde %4’e vardı. Seçimlere kadar olan sürede, bütçe dinamiklerinde yaşanabilecek olası bozulmalar ve ABD ile Suriye ekseninde yaşanabileceğine ihtimal verdiğimiz olası sorunların gölgesinde, kurda orta vadeli yönün yukarı olduğunu düşünüyoruz. Teknik manada, kabaca 5,47 seviyesini takip ediyoruz. 2018 yılının en düşük seviyesi olan 3,72 ile en yüksek seviyesi olan 7,23’ün %50 düzeltmesi kabaca 5,47 seviyesine tekabül ediyor.