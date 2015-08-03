Jaguar'ı Kuzey Kıbrıs'ta 1 numara yapacak

Borusan Oto, yeni sedan modeli XE'nin Kuzey Kıbrıs tanıtımını da EN Moda Fashion Show etkinliği ile gerçekleştirdi. Etkinlikle konuşan Borusan Oto Genel Müdürü Uğur Sakarya, Jaguar markasını Kuzey Kıbrıs'ta lüks...

Borusan Oto, yeni sedan modeli XE'nin Kuzey Kıbrıs tanıtımını da EN Moda Fashion Show etkinliği ile gerçekleştirdi. Etkinlikle konuşan Borusan Oto Genel Müdürü Uğur Sakarya, Jaguar markasını Kuzey Kıbrıs'ta lüks segmentin en prestijli aracı olarak konumlandıracaklarını belirtti. Sakarya, önümüzdeki bir yıl içinde Kuzey Kıbrıs'ta 20 adedi XE olmak üzere toplam 30 Jaguar adet satışı hedeflediklerini söyledi.

İrşad Serdengeçti/ Halkın Sesi

Gelişmiş Alüminyum Mimarisi üzerinde üretilen yeni otomobil neslinin ilk örneği Jaguar XE, Türkiye'de.

İstanbul Autoshow Fuarı'nda lansmanı yapılan ve şimdiye kadarki en gelişmiş spor sedan modeli olan Jaguar XE, hafif alüminyum yapısının sağladığı son derece sağlam gövdesi, yüksek gücü ve mükemmel tasarımı ile dikkat çekiyor. Jaguar'ın son teknoloji yeni Ingenium motoru sayesinde düşük yakıt tüketimi ve düşük CO2 emisyonu ile daha yüksek performans ve hassasiyet özellikleri öne çıkıyor

Jaguar XE, Pure, Prestige, R-Sport ve Portfolio olmak üzere 4 farklı donanım paketi ile sunuluyor.