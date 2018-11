İthalat işlemleri kolaylaştırıldı

İthalatla ilgili tüzükte değişiklik yapıldı ve ithalatçıların işlemlerinde kolaylık sağlandı. Ticaret Dairesi’nin kontrolünde olan ve ithal izni isteyen toplam 103 kalemde belirlenen malların sayısı 39 kaleme düşürüldü

İthalatla ilgili tüzükte yapılan değişiklikle, ithalatçıların işlemlerinde kolaylık sağlandı. İthal izni gerektiren mal sayısı 103 kalemden 39’a düşürüldü.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi, ithalat rejiminin basitleştirilmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarının ilk adımı olarak İthalat ve İhracatı Düzenleme (Düzenleme ve Denetim ) Tüzüğü’nde değişiklik yaptı.

İthalatı kolaylaştırmak ve ithalatçıların zaman kazanmasına olanak sunmayı amaçlayan düzenlemeler Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Dairesi’nin kontrolünde olan ve ithal izni isteyen toplam 103 kalemde belirlenen malların sayısı 39 kaleme düşürüldü.

Yapılan düzenleme Ticaret Dairesi’nin kontrolündeki mallar için aranan ithal iznini ortadan kaldırarak ithalatçıların daha hızlı mal ithali gerçekleştirmesine imkan tanırken, tüzüğün 4’üncü cetvelindeki “ön izne tabi mallar” listesinde belirtilen tüm malların ithali, ilgili bakanlıklardan ön izin almak sureti ile gerçekleştirilmeye devam edilebilecek.

Ticaret Dairesi’nden izin almak şartı ile Türkiye Cumhuriyeti’nden ve üçüncü ülkelerden ithalatı mümkün olan toplam 103 kalemde belirtilen malların sayısının 39 kaleme düşürülmesi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda düzenlenen “İthalat İzinleri Sisteminde Reform” ve “İthalat ile ilgili Mevzuatın Bir Araya Getirilmesi” konularına yönelik 2 farklı atölye çalışmasının sonucunda gerçekleşti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’ndan ilgili daire müdürleri ile personellerinin yanı sıra, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası temsilcilerinin de katıldığı bu çalışmalar sonucunda, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi süreç içerisinde diğer Bakanlıklar ve ilgili dairelerle koordinasyon görevini üstlenmesi konusu kararlaştırıldı.

Sürdürülecek çalışmaların devamında, diğer bakanlıklar tarafından aranan ön izinler ve ithal izinlerinde, geçerli gerekçesi olmayan izinlerin kademeli olarak yürürlükten kaldırılması değerlendirilecek.

Bu çalışmaların ilk adımı olarak, ülkede rekabet edebilirliğin artırılması kapsamında, ithalat rejimi ve izinler konularında hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlaması amaçlanarak hazırlanan İthalat ve İhracat (Düzenleme ve Denetim) Tüzüğünde, “3.ülkelerden bakanlığın onayı ile ithal edilecek mallar listesi”nin bulunduğu II. cetveldeki 74 kalemlik mallar listesi 21 kaleme düşürüldü.

Tüzüğün III. cetvelinde yazan, Türkiye Cumhuriyeti’nden bakanlığın onayı ile ithal edilecek malların listesi ise 29 kalemden 18 kaleme indirildi.

Üçüncü ülkelerden Bakanlığın onayı ile ithal edilecek malların listesini düzenleyen II. cetvelde yer alan 74 ürünün 53’ü çıkarılarak 21 ürüne indirildi.

Çıkarılan ürünler şöyle:

“Tarım girdileri, ambalaj malzemeleri ve yükleme araçları ile bunların aksamları, her türlü tarımsal tohum, zirai ilaçlar, veteriner ilaçlar ve malzemeleri, suni gübre (Türkiye Cumhuriyeti Devletinden temin edilemeyenler) ve kompozeler, damızlık hayvan ve damızlık yumurtalar, tıbbi ilaç, tıbbi ilaçların üretim girdileri ve yatırım malları ve aksamları, tıbbi malzeme, klinik ve laboratuvar gereksinimi tıbbi alet ve gereçler (ambalaj malzemeleri dahil), optik alet ve cihazları, diğer tıbbi alet ve cihazları, sağlık nedeniyle kullanılması gerekli olan bandajlar, özel yapılmış varis çorapları, özel imal edilmiş ortopedik ayakkabılar, doğum kontrol malzemeleri ile diğer sağlık malzemeleri, diş macunu, diş parlatıcıları, sabun, şampuan ile balsamlar, toz krem ve sıvı halindeki deterjanlar ile dezenfektanlar, kozmetik ve kozmetik ürünleri, alkollü ve alkolsüz içkiler, tütün ve tütün ürünleri, çocuk mamaları, eğitici, öğretici ve kültürel yayınlar, Matbaa makineleri, aksamları ve diğer tüm matbaa girdileri ve malzemeleri, gıda sanayi hammaddeleri, un ve süt ürünleri sanayi yatırım ve aksamları ile ambalaj malzemeleri, hayvan yem üretim girdileri, yatırım malları ve aksamları, deterjan, şampuan, sinek ilacı ve sinek hapları ve diğer temizlik malzemesi üretim girdileri, meşrubat sanayi girdileri (narenciye üsare konsantreleri hariç), madeni yağ üretim girdileri ve ambalaj malzemeleri, dokuma çorap ve trikotaj sanayi üretim girdileri, soğuk kalay, plastik levhalar ile renkli viniler, balata imali ile ilgili üretim girdileri, çanta, valiz, örme ipten mamul turistik çanta sanayi girdileri, akü sanayi girdileri, çikolata, dondurma, marmelat ve diğer şekerleme sanayi girdileri, krem karamel, jöle, custard powder girdileri, cips üretim girdileri, gıda sanayi yağları, doğal sentetik kauçuk, tuvalet kağıdı (rulo halinde), hijyenik kadın bağı girdileri, jaluzi üretim girdileri, plastik sanayi üretim girdileri, alkollü içki sanayi üretim girdileri. (şişe, ve baskılı etiketler dahil), tütün sanayi girdileri, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, gaz ocağı, elektrik süpürgesi, air conditioner, yağlı ısıtıcılar, sobalar ve benzerleri ile bunların yedek aksam ve parçaları, fişek sanayi üretim girdileri, çimento ve beyaz çimento, her nevi kireç alçı, tuğla ve kiremit, asbest ihtiva eden mamuller. (asbest ihtiva eden her türlü yedek akşam hariç), kibritler, gaz halinde karbon dioksit, petrol ve petrolden elde edilen katı yağlar, asfalt yapmakta kullanılan zift, tabii asfaltlar ve asfalt yapımında kullanılan parçalanmış taşlar ve kumlar, her tip asansör ve yedek aksamları, kaldırma cihaz ve aksamları, jeneratör ve yedek parçaları, sinek hapları ve makineleri ile koiller ve benzerleri, yangın söndürme cihazı ve aksamları, mamul halindeki polipropilen çuval (torba) ve polipropilen çuval (torba) imalinde kullanılmak amacıyla ithal olunacak elyaf veya iplikler ve bu elyaf veya ipliklerden üretilen mensucat.”

İTHAL İZNİ ALINMASI GEREKENLER

Yeni tüzüğe göre Ticaret Dairesi’nden ithal izni alınması gerekli ürünler şöyle:

“Her türlü süt ve süt mamulü ürünleri, katı ve sıvı haldeki yağlar, tüm meyveler ve sebzeler (kuru ve dondurulmuş olanlar dahil), zeytin, tüm un çeşitleri, dondurmalar ve kremalar, her türlü et, kanatlı hayvan etleri, balıklar ve etleri ile bu ürünlerden mamul her türlü ürün ve sakatatlar ile konserveleri (her ne şekilde hazırlanmış olursa olsun), dondurulmuş patates, likit petrol gazı, gaz tüpleri, lüks aydınlatma cihazları ve aksamları ile soba fitilleri, yatırım projeleri ile ilgili bakanlıklarca onaylanan tüm yatırım malları, mevcut çalışabilir durumdaki tesisler için gerekli aksam ile parçaları ve onaylanmış ek yatırımlar, yeni ilave veya yenileme yatırım projeleri turizm işleriyle görevli bakanlık tarafından onaylanan otel, otel apartman, tatil köyü ve benzeri turistik konaklama tesislerinde kullanılacak tüm yatırım malları, turistik konaklama tesislerinde kullanılacak makine, tesisat ve teçhizat aksamları ile parçaları, lastik kaplama girdileri (kaplanacak lastik dahil), motorlu ve motorsuz kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile aksam ve gereçleri, motorlu ve motorsuz kara taşıt araçları yedek parçaları, aküleri, iç ve dış lastikleri ile yağları kaplama lastikleri dahil, elektrikli veya akülü bisiklet, her türlü toprak işleme, tohumu ekme, gübreleme, ürün toplama alet ve makineleri ile aksamları, tarımsal ilaçlama makine ve aletleri ile aksamları, tarımsal, traktör, biçer döver, biçer bağlarlar, tarımsal su ve dalgıç motorlu, sondaj makineleri ve türbinleri ile aksamları, oyuncak tabanca ve tüfekler, Türkiye Cumhuriyeti’nden bakanlığın onayı ile ithal edilecek malların listesini düzenleyen III. cetvel’de yer alan 29 üründen 14’ü çıkarıldı. II. cetvelle uyum sağlanması amacı ile II. cetvelde olup da III. cetvelde de olması gereken 3 ürün ilave edilerek bu cetveldeki ürün sayısı 18 olarak belirlendi.

III. cetvelden çıkarılan ürünler ise şöyle:

“Tuğla, kireç, alçı, çimento, toz krem ve sıvı halindeki deterjanlar, şampuan, fıçı bira, her tip asansör ve yedek aksamlar, kaldırma cihazı ve aksamları, jeneratör ve yedek parçaları, yangın söndürme cihazı ve aksamları, mamul halindeki polipropilen çuval (torba) ve polipropilen çuval (torba) imalinde kullanılmak amacıyla ithal olunacak elyaf veya iplikler ve bu elyaf veya ipliklerden üretilen mensucat, asbest ihtiva eden mamuller. (asbest ihtiva eden her türlü yedek aksam hariç.), motorlu araçlarda kullanılacak emniyet kemerleri.”

III. CETVELDE İZİN GEREKTİRENLER

Yeni tüzüğe göre Ticaret Dairesi’nden ithal izni alınması gerekli ürünler de şöyle:

“Yaş meyve ve sebze, her türlü et, kanatlı hayvan etleri, balıklar ve etleri ile bu ürünlerden mamul her türlü ürün ve sakatatlar ile konserveleri (her ne şekilde hazırlanmış olursa olsun), sıvı ve katı yağlar, süt ve süt ürünleri, zeytin, yatırım malları, kaplama lastikler, akümülatörler, her türlü gaz tüpleri, dondurma ve kremalar, petrol ve petrolden elde edilen katı yağlar, asfalt yapmakta kullanılan zift, tabii asfaltlar ve asfalt yapımında kullanılan parçalanmış taşlar ve kumlar, likit petrol gazı, dondurulmuş patates, oyuncak tabanca ve tüfekler, elektrikli ve akülü bisiklet.”