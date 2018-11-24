İthal patatesler satışta

Satışı TÜK tarafından gerçekleştirilecek patatesler, 10 kiloluk çuvallar içerisinde KDV dahil 38 TL fiyatla (KDV dahil 3.80 TL/Kilo) satışa arz edildi.
Satışlar Toprak Ürünleri Kurumu’nun Lefkoşa’daki patates satış deposunda, Gazimağusa’daki patates paketleme tesisinde ve şubelerinde yapılacak.
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