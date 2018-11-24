banner107
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
27 0
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
223 1
Garga liderliğe kondu
Garga liderliğe kondu
148 0
Büyükkonuk Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar telef oluyor
Büyükkonuk Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar telef oluyor
25 0
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koopspor'un
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koopspor'un
43 0
Klasiklerde sezon tamamlandı
Klasiklerde sezon tamamlandı
21 0
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
240 0
İskele'nin yeni başkanı Berkel
İskele'nin yeni başkanı Berkel
68 0
banner82

İthal patatesler satışta

banner27

Toprak Ürünleri Kurumu, gerek tüketicilerin korunması, gerekse piyasada ürün ve fiyat çeşitliliği oluşması amacıyla, Bakanlar Kurulu’nun kendisine verdiği göreve bağlı olarak sofralık patates ithalatı gerçekleştirmeye başladığını açıkladı.

banner210
İthal patatesler satışta
banner215


Satışı TÜK tarafından gerçekleştirilecek patatesler, 10 kiloluk çuvallar içerisinde KDV dahil 38 TL fiyatla (KDV dahil 3.80 TL/Kilo) satışa arz edildi. 
Satışlar Toprak Ürünleri Kurumu’nun Lefkoşa’daki patates satış deposunda, Gazimağusa’daki patates paketleme tesisinde ve şubelerinde yapılacak. 
 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.